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Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Армении

Футболисты молодежной сборной России дома сыграли вничью с командой Армении в рамках отборочного турнира Евро-2019 (U-21).

Молодежный чемпионат Европы-2019. Предварительный этап. 7 тур

Россия U21 - Армения U21 - 0:0

Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Шакуро, Зуев (Ахметов, 80), Баринов, Фомин, Жигулёв, Ланин, Чалов (Игнатьев, 64), Мелкадзе (Обляков, 46)

Армения: Авакян, Карташян, Акобян (Арутюнян, 71), Саргсян, Петросян, Акопян, Аракелян, Галстян, Асланян (Минасян, 81), Бичахчян (Иллангюзян, 63), Айрапетян

Предупреждения: Галстян, 29, Баринов, 36, Акабян, 46, Фомин, 60, Ланин, 90, Саргсян, 90+2.
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 21:18
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(1)
№7 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вы идиоты, что-ли? Игру-то хоть смотрели? 20 ударов по воротам, 4 штанги, плюс Черчес забрал несколько основных игроков на игру с Динамо... Ну бывает и так... Развопились сразу - лимит им не тот, еще вечный дебилоид Гриша подпернул... Нормальный лимит, по крайней мере благодаря ему у нас из игроков недавно молодежки - Головин, Зобнин, Миранчук, Кузяев можно неплохую полузащиту составить. Все вам не это, все вам не то.
Регистрация: 12.06.2016
№6 Написал: Egorysche (Сегодня, 22:03) #
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следующий шаг ужесточения лимита - запрет на упоминание иностранных игроков, чтоб наше талантливое поколение лишний раз не волновать и не отвлекать от регулярного поступательного прогресса
Регистрация: 26.03.2015
№5 Написал: GPS (Сегодня, 21:57) #
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  •  (5)
online

А кто там тренер?
Ах.. Бушманов..
Регистрация: 18.02.2011
№4 Написал: grisha (Сегодня, 21:54) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Сколько уже лет говорят что мы фавориты а мы ни какие! Хорош себя обманывать!

Зачем ?
Вдруг все враги догвдаются, что, кроме взяток, воровства и пыли в этой стране ничего нет)))))) ?
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:39) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Срочно надо что-то делать. Ужесточить лимит, например. Ну не начинать же выстраивать системную подготовку молодежи в самом деле? Это как-то чересчур сложно для простого моториста...
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:39) #
  • +1
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online

Сколько уже лет говорят что мы фавориты а мы ни какие! Хорош себя обманывать! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:37) #
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Игра молодежной сборной России с командой Армении в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года для игроков не старше 21 года оставила шокирующее впечатление, заявил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко. Встреча, прошедшая в четверг на поле стадиона "Локомотив" в Москве, завершилась со счетом 0:0. Старшим тренером команды России является Евгений Бушманов.
"Не понравилось. Ни игра, вообще ничего. Только форма с гербом красивая. А пока я в шоке от такой игры. Что делать, не знаю. Да, первый матч, волнение. Против белорусов была другая команда. Я не понимаю, что здесь. Но дома терять с такой командой очки обидно. Как всегда этих очков и не хватит", - сказал Мутко.
давай, ужесточай лимит, они ещё не так начнут играть!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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