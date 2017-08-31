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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: я за Гинера, но чем занимаются Черданцев и им подобные? Они просто любят деньги получать (24)
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Армении
Футболисты молодежной сборной России дома сыграли вничью с командой Армении в рамках отборочного турнира Евро-2019 (U-21).
Молодежный чемпионат Европы-2019. Предварительный этап. 7 тур
Россия U21 - Армения U21 - 0:0
Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Шакуро, Зуев (Ахметов, 80), Баринов, Фомин, Жигулёв, Ланин, Чалов (Игнатьев, 64), Мелкадзе (Обляков, 46)
Армения: Авакян, Карташян, Акобян (Арутюнян, 71), Саргсян, Петросян, Акопян, Аракелян, Галстян, Асланян (Минасян, 81), Бичахчян (Иллангюзян, 63), Айрапетян
Предупреждения: Галстян, 29, Баринов, 36, Акабян, 46, Фомин, 60, Ланин, 90, Саргсян, 90+2.
Молодежный чемпионат Европы-2019. Предварительный этап. 7 тур
Россия U21 - Армения U21 - 0:0
Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Шакуро, Зуев (Ахметов, 80), Баринов, Фомин, Жигулёв, Ланин, Чалов (Игнатьев, 64), Мелкадзе (Обляков, 46)
Армения: Авакян, Карташян, Акобян (Арутюнян, 71), Саргсян, Петросян, Акопян, Аракелян, Галстян, Асланян (Минасян, 81), Бичахчян (Иллангюзян, 63), Айрапетян
Предупреждения: Галстян, 29, Баринов, 36, Акабян, 46, Фомин, 60, Ланин, 90, Саргсян, 90+2.
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