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Виталий Мутко - о молодежной сборной: пока я в шоке от такой игры

Игра молодежной сборной России с командой Армении (0:0) в стартовом матче отборочного турнира Евро-2019 (U-21) оставила шокирующее впечатление, заявил президент РФС Виталий Мутко.

"Не понравилось. Ни игра, вообще ничего. Только форма с гербом красивая. А пока я в шоке от такой игры. Что делать, не знаю.

Да, первый матч, волнение. Против белорусов была другая команда. Я не понимаю, что здесь. Но дома терять с такой командой очки обидно. Как всегда этих очков и не хватит", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Молодежная сборная России
Сегодня, 21:41
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(2)
№3 Написал: grisha (Сегодня, 22:12) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Campos
Бывает. Надо поддержать ребят!

Яйца мешают - поддержи )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:07) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Там 4 штанги было, сумасшедшая статистика по ударам. Бывает. Надо поддержать ребят!
Регистрация: 26.12.2008
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что делать, не знаю.

и это президент РФС...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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