Опрос:

Новости партнеров

Евгений Бушманов: обстучали все штанги, так бывает

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал ничью с командой Армении (0:0) в отборочном турнире к чемпионату Европы 2019.

"Преимущество было большое, но нужно забивать свои моменты. Тем и прекрасен футбол, что непредсказуем. Обстучали все штанги. Так бывает.

Замена Зуева на Ахметова? Зуев подустал, а совместить их с Ахметовым было сложно. То же самое касается и замены Федора Чалова на Ивана Игнатьева.

Вообще, в целом, если не считать реализацию, ребята выполняли все, о чем мы их просили. Не хватило только гола. Сейчас важно восстановиться и успокоиться, впереди матч с Гибралтаром в Туле", - цитирует Бушманова "Р-Спорт".
Теги: Бушманов Молодежная сборная России
Сегодня, 21:49
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.