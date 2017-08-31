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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Евгений Бушманов: обстучали все штанги, так бывает
Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал ничью с командой Армении (0:0) в отборочном турнире к чемпионату Европы 2019.
"Преимущество было большое, но нужно забивать свои моменты. Тем и прекрасен футбол, что непредсказуем. Обстучали все штанги. Так бывает.
Замена Зуева на Ахметова? Зуев подустал, а совместить их с Ахметовым было сложно. То же самое касается и замены Федора Чалова на Ивана Игнатьева.
Вообще, в целом, если не считать реализацию, ребята выполняли все, о чем мы их просили. Не хватило только гола. Сейчас важно восстановиться и успокоиться, впереди матч с Гибралтаром в Туле", - цитирует Бушманова "Р-Спорт".
"Преимущество было большое, но нужно забивать свои моменты. Тем и прекрасен футбол, что непредсказуем. Обстучали все штанги. Так бывает.
Замена Зуева на Ахметова? Зуев подустал, а совместить их с Ахметовым было сложно. То же самое касается и замены Федора Чалова на Ивана Игнатьева.
Вообще, в целом, если не считать реализацию, ребята выполняли все, о чем мы их просили. Не хватило только гола. Сейчас важно восстановиться и успокоиться, впереди матч с Гибралтаром в Туле", - цитирует Бушманова "Р-Спорт".
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