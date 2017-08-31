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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Франция разгромила Голландию, Беларусь проиграла Люксембургу
Сборная Франции в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 разгромила команду Голландии. Таким образом, у французов стало 16 очков, а у команды Дика Адвоката осталось 10.
Франция: Льорис, Сидибе, Курзава, Косельни, Юмтити, Погба, Канте, Лемар, Коман (Ляказетт, 80), Жиру (Мбаппе, 76), Гризманн (Фекир, 89)
Нидерланды: Силлессен, Фосу-Менса, Блинд, Врей, Худт, Стротман, Роббен, Вейналдум, Снейдер (Вильена, 46), Промес, Янссен (Перси, 64)
Предупреждения: Гризманн, 17, Стротман, 56, 61, Курзава, 85, Ляказетт, 85
Удаления: Стротман, 61
В другом матче группы Болгария победила шведов, которые, как и французы, перед началом тура имели 13 очков. Болгары таким образом набрали 12. Одной голевой передачей в их составе отметился игрок ЦСКА Георги Миланов, двумя - футболист "Спартака" Ивелин Попов.
Болгария: Илиев, Попов, Занев, Чорбаджийски, Божиков, Манолев (Неделев, 61), Славчев, Костадинов, Попов, Миланов, Чочев
Швеция: Ольсен, Лустиг, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Юханссон, Дурмаз, Экдаль (Ларссон, 70), Форсберг, Тойвонен, Берг
Предупреждения: Божиков, 8, Костадинов, 15
А в игре аутсайдеров группы сборная Беларуси уже не в первый раз преподнесла неприятный сюрприз, уступив футбольному "карлику".
Люксембург: Жубер, Жанс, Йениш, Филиппс, Да Грака (Островски, 78), Скендерович, Тилл, Хольтер (Тиль, 67), Родригес (Тюрпель, 55), Жоаким, Да Мота
Беларусь: Черник, Политевич (Савицкий, 46), Сиваков, Филипенко, Матвейчик, Алисейко, Баланович, Драгун, Маевский (Сарока, 77), Лаптев, Гордейчук (Поляков, 61)
Предупреждения: Филиппс, 23, Родригес, 36, Баланович, 57, Поляков, 87, Драгун, 88
Чемпионат мира-2018
Группа A
7 тур
Франция - Нидерланды 4:0
Голы: Гризманн, 14, Лемар, 73, 88, Мбаппе, 90+1
Группа A
7 тур
Франция - Нидерланды 4:0
Голы: Гризманн, 14, Лемар, 73, 88, Мбаппе, 90+1
Франция: Льорис, Сидибе, Курзава, Косельни, Юмтити, Погба, Канте, Лемар, Коман (Ляказетт, 80), Жиру (Мбаппе, 76), Гризманн (Фекир, 89)
Нидерланды: Силлессен, Фосу-Менса, Блинд, Врей, Худт, Стротман, Роббен, Вейналдум, Снейдер (Вильена, 46), Промес, Янссен (Перси, 64)
Предупреждения: Гризманн, 17, Стротман, 56, 61, Курзава, 85, Ляказетт, 85
Удаления: Стротман, 61
В другом матче группы Болгария победила шведов, которые, как и французы, перед началом тура имели 13 очков. Болгары таким образом набрали 12. Одной голевой передачей в их составе отметился игрок ЦСКА Георги Миланов, двумя - футболист "Спартака" Ивелин Попов.
Чемпионат мира-2018
Группа H
7 тур
Болгария - Швеция 3:2
Голы: Манолев, 12, Лустиг, 29, Костадинов, 33, Берг, 44, Чочев, 79
Группа H
7 тур
Болгария - Швеция 3:2
Голы: Манолев, 12, Лустиг, 29, Костадинов, 33, Берг, 44, Чочев, 79
Болгария: Илиев, Попов, Занев, Чорбаджийски, Божиков, Манолев (Неделев, 61), Славчев, Костадинов, Попов, Миланов, Чочев
Швеция: Ольсен, Лустиг, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Юханссон, Дурмаз, Экдаль (Ларссон, 70), Форсберг, Тойвонен, Берг
Предупреждения: Божиков, 8, Костадинов, 15
А в игре аутсайдеров группы сборная Беларуси уже не в первый раз преподнесла неприятный сюрприз, уступив футбольному "карлику".
Чемпионат мира-2018
Группа B
7 тур
Люксембург - Беларусь 1:0
Голы: Да Мота, 60
Группа B
7 тур
Люксембург - Беларусь 1:0
Голы: Да Мота, 60
Люксембург: Жубер, Жанс, Йениш, Филиппс, Да Грака (Островски, 78), Скендерович, Тилл, Хольтер (Тиль, 67), Родригес (Тюрпель, 55), Жоаким, Да Мота
Беларусь: Черник, Политевич (Савицкий, 46), Сиваков, Филипенко, Матвейчик, Алисейко, Баланович, Драгун, Маевский (Сарока, 77), Лаптев, Гордейчук (Поляков, 61)
Предупреждения: Филиппс, 23, Родригес, 36, Баланович, 57, Поляков, 87, Драгун, 88
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