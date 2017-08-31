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Франция разгромила Голландию, Беларусь проиграла Люксембургу

Сборная Франции в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 разгромила команду Голландии. Таким образом, у французов стало 16 очков, а у команды Дика Адвоката осталось 10.

Чемпионат мира-2018

Группа A

7 тур

Франция - Нидерланды 4:0

Голы: Гризманн, 14, Лемар, 73, 88, Мбаппе, 90+1


Франция: Льорис, Сидибе, Курзава, Косельни, Юмтити, Погба, Канте, Лемар, Коман (Ляказетт, 80), Жиру (Мбаппе, 76), Гризманн (Фекир, 89)

Нидерланды: Силлессен, Фосу-Менса, Блинд, Врей, Худт, Стротман, Роббен, Вейналдум, Снейдер (Вильена, 46), Промес, Янссен (Перси, 64)

Предупреждения: Гризманн, 17, Стротман, 56, 61, Курзава, 85, Ляказетт, 85

Удаления: Стротман, 61

В другом матче группы Болгария победила шведов, которые, как и французы, перед началом тура имели 13 очков. Болгары таким образом набрали 12. Одной голевой передачей в их составе отметился игрок ЦСКА Георги Миланов, двумя - футболист "Спартака" Ивелин Попов.

Чемпионат мира-2018

Группа H

7 тур

Болгария - Швеция 3:2

Голы: Манолев, 12, Лустиг, 29, Костадинов, 33, Берг, 44, Чочев, 79


Болгария: Илиев, Попов, Занев, Чорбаджийски, Божиков, Манолев (Неделев, 61), Славчев, Костадинов, Попов, Миланов, Чочев

Швеция: Ольсен, Лустиг, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Юханссон, Дурмаз, Экдаль (Ларссон, 70), Форсберг, Тойвонен, Берг

Предупреждения: Божиков, 8, Костадинов, 15

А в игре аутсайдеров группы сборная Беларуси уже не в первый раз преподнесла неприятный сюрприз, уступив футбольному "карлику".

Чемпионат мира-2018

Группа B

7 тур

Люксембург - Беларусь 1:0

Голы: Да Мота, 60


Люксембург: Жубер, Жанс, Йениш, Филиппс, Да Грака (Островски, 78), Скендерович, Тилл, Хольтер (Тиль, 67), Родригес (Тюрпель, 55), Жоаким, Да Мота

Беларусь: Черник, Политевич (Савицкий, 46), Сиваков, Филипенко, Матвейчик, Алисейко, Баланович, Драгун, Маевский (Сарока, 77), Лаптев, Гордейчук (Поляков, 61)

Предупреждения: Филиппс, 23, Родригес, 36, Баланович, 57, Поляков, 87, Драгун, 88
Вчера, 23:47
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(1)
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:44) #
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Договорняки сплошные. Чего думать, если конторы спонсируют клубы))
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:24) #
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  •  (2)
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Болеет за:
«Спартак»
Эх, бульбаши... pensive
Регистрация: 2.08.2013
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