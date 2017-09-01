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РФПЛ: заявка Рафаэля Толоя за "Спартак" - это технический сбой

Защитник "Аталанты" Рафаэль Толой ошибочно был указан как игрок "Спартака" в официальном приложении РФПЛ.

"Это технический сбой со стороны разработчиков приложения. Мы сообщили им об этом, идет работа. Просим ориентироваться на сайт РФПЛ, где корректная заявка", – сообщил начальник группы по связям с общественностью РФПЛ Максим Домчев.

Р-Спорт
Теги: Спартак
Сегодня, 08:30
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13
(1)
№13 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Само существование Спартака - это технический сбой.

а твоё существование явно порваный гандон!
Регистрация: 23.03.2009
№12 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Паровозов никто не спрашивал...., ваш удел Кубок России раз в пять лет отжимать......)))))))

А ваш раз в 16-ть лет?
Регистрация: 5.04.2017
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: Пивовед
И ЕЩЁ.
Несомненно, только футбольные гении пролитую воду на стол клубным шарфом вытирают..

А я и не спорю. Такая же дура.

ну, как ты можешь так говорить об этой думпкарной нимфе, об этой креозотной фемине ?

она же вас насильно на 13 лет состарила !!1111одинодин

то ли дело справлять юбилей в 35 году вам ломилось, а при ёё нечеловеческих усилиях теперь через пять лет пьянствовать будете.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:45) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
И ЕЩЁ.
Несомненно, только футбольные гении пролитую воду на стол клубным шарфом вытирают..

А я и не спорю. Такая же дура.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: fd65
Паровозов никто не спрашивал...., ваш удел Кубок России раз в пять лет отжимать......)))))))

Это просто удивительно, как у вас получилось. Посмотрите, как Федун ведет дела, он же в футболе лох лохом.


Везёт Сильнейшему.

И ЕЩЁ.
Несомненно, только футбольные гениальные менеджеры топ-клубов пролитую воду на стол клубным шарфом вытирают..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:37) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: fd65
Паровозов никто не спрашивал...., ваш удел Кубок России раз в пять лет отжимать......)))))))

Это просто удивительно, как у вас получилось. Посмотрите, как Федун ведет дела, он же в футболе лох лохом.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 09:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Технический сбой - прошлогоднее чемпионство Спартака.

Паровозов никто не спрашивал...., ваш удел Кубок России раз в пять лет отжимать......)))))))
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 09:32) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Технический сбой - прошлогоднее чемпионство Спартака.

Цитата: Nastroenie
Само существование Спартака - это технический сбой.

Ах,какие умненькие подрастают.Я спокоен за будущее страны


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:23) #
  • -5
  •  (19)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Технический сбой - прошлогоднее чемпионство Спартака.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 09:10) #
  • -6
  •  (24)
Болеет за:
«Спартак»
Само существование Спартака - это технический сбой.
Регистрация: 2.12.2014
№3 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 09:05) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Все просто супер.!в Спартаке трансферами занимаются профи!!!
Регистрация: 29.05.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:42) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сахалин
так заявлен или нет...? flushed


Рафаэль Толой ошибочно был указан

вроде все написано доходчиво же


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Сахалин Южно-Сахалинск (Сегодня, 08:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
так заявлен или нет...? flushed


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Я прирожденный кузнец, не могу ни куя
Да я жадный, зато от чистого сердца
Регистрация: 16.11.2009
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