РФПЛ: заявка Рафаэля Толоя за "Спартак" - это технический сбой

Защитник "Аталанты" Рафаэль Толой ошибочно был указан как игрок "Спартака" в официальном приложении РФПЛ."Это технический сбой со стороны разработчиков приложения. Мы сообщили им об этом, идет работа. Просим ориентироваться на сайт РФПЛ, где корректная заявка", – сообщил начальник группы по связям с общественностью РФПЛ Максим Домчев.