Сборная Бразилии обыграла Эквадор и обеспечила себе первое место

Сборная Бразилии обыграла команду Эквадора в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 в России и гарантировали себе первое место в группе за три тура до финиша.Счет в матче - 2:0. В составе бразильцев отличились Паулиньо (69-я минута) и Филиппе Коутиньо (76).Также завершились другие встречи:Уругвай – Аргентина – 0:0Чили – Парагвай – 0:3;Перу – Боливия – 2:1.В финальную часть ЧМ-2018 из зоны КОНМЕБОЛ выйдут четыре лучшие команды, а пятая примет участие в стыковых матчах с представителем Океании.На данный момент места с 1-го по 5-е занимают команды Бразилии, Колумбии, Уругвая, Чили и Аргентины.