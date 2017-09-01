Сборная Бразилии обыграла Эквадор и обеспечила себе первое место

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:59
Защитник сборной Бельгии Менье оформил хет-трик и сделал 4 голевые передачи в матче с Гибралтаром (3)
Защитник сборной Бельгии Менье оформил хет-трик и сделал 4 голевые передачи в матче с Гибралтаром (3)
Вчера 23:04
"Ростов" подпишет ещё двух защитников-легионеров (4)
"Ростов" подпишет ещё двух защитников-легионеров (4)
Вчера 22:45
"Спартак" заявил Педро Рошу под 99-м номером (5)
"Спартак" заявил Педро Рошу под 99-м номером (5)
Вчера 22:34
Килиан Мбаппе: я был очарован проектом "ПСЖ" (1)
Килиан Мбаппе: я был очарован проектом "ПСЖ" (1)
Вчера 21:53
Ионов расторг контакт с "Динамо" и переходит в "Ростов" (26)
Ионов расторг контакт с "Динамо" и переходит в "Ростов" (26)
Вчера 21:10
Где найти бесплатные прогнозы на спорт? (1)
Где найти бесплатные прогнозы на спорт? (1)
Вчера 20:46
Официально: Килиан Мбаппе - игрок "ПСЖ" (фото) (10)
Официально: Килиан Мбаппе - игрок "ПСЖ" (фото) (10)
Вчера 20:24
"Уфа" подписала одноклубника Антона Митрюшкина
"Уфа" подписала одноклубника Антона Митрюшкина
Вчера 19:46
СМИ: Миха Мевля обошелся "Зениту" в 8 миллионов евро (31)
СМИ: Миха Мевля обошелся "Зениту" в 8 миллионов евро (31)
Вчера 19:15
"Аталанта" не хочет отпускать Рафаэла Толоя в "Спартак" дешевле суммы отступных - 30 млн евро (17)
"Аталанта" не хочет отпускать Рафаэла Толоя в "Спартак" дешевле суммы отступных - 30 млн евро (17)
Вчера 18:59
"Лацио" арендовал у "Валенсии" португальца Нани
"Лацио" арендовал у "Валенсии" португальца Нани
Вчера 18:57
Маурисио присоединился к Роберту Маку в ПАОКе
Маурисио присоединился к Роберту Маку в ПАОКе
Вчера 18:54
Сергей Фурсенко: всегда относил Дзюбу к основным игрокам "Зенита", мы на него рассчитываем (10)
Сергей Фурсенко: всегда относил Дзюбу к основным игрокам "Зенита", мы на него рассчитываем (10)
Вчера 18:16
ProSports Management: Смолов остается (4)
ProSports Management: Смолов остается (4)
Вчера 17:36
Миха Мевля: "Зенит" - один из лучших клубов континента (6)
Миха Мевля: "Зенит" - один из лучших клубов континента (6)
Вчера 17:16
Миха Мевля: огромное спасибо "Ростову" и его болельщикам (3)
Миха Мевля: огромное спасибо "Ростову" и его болельщикам (3)
Вчера 17:02
Официально: Миха Мевля стал игроком "Зенита" (18)
Официально: Миха Мевля стал игроком "Зенита" (18)
Вчера 16:58
СМИ: Артем Дзюба останется в "Зените" (28)
СМИ: Артем Дзюба останется в "Зените" (28)
Вчера 16:48
"Ахмат" приобрел у "Амкара" Роланда Гиголаева (фото) (2)
"Ахмат" приобрел у "Амкара" Роланда Гиголаева (фото) (2)
Вчера 16:43
"Зенит" заплатит за Миху Мевлю 4 млн евро (17)
"Зенит" заплатит за Миху Мевлю 4 млн евро (17)
Вчера 16:15
Официально: Луиш Нету перешел в "Фенербахче" (10)
Официально: Луиш Нету перешел в "Фенербахче" (10)
Сборная Бразилии обыграла Эквадор и обеспечила себе первое место
Сборная Бразилии обыграла команду Эквадора в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 в России и гарантировали себе первое место в группе за три тура до финиша.
Счет в матче - 2:0. В составе бразильцев отличились Паулиньо (69-я минута) и Филиппе Коутиньо (76).
Также завершились другие встречи:
Уругвай – Аргентина – 0:0
Чили – Парагвай – 0:3;
Перу – Боливия – 2:1.
В финальную часть ЧМ-2018 из зоны КОНМЕБОЛ выйдут четыре лучшие команды, а пятая примет участие в стыковых матчах с представителем Океании.
На данный момент места с 1-го по 5-е занимают команды Бразилии, Колумбии, Уругвая, Чили и Аргентины.
Счет в матче - 2:0. В составе бразильцев отличились Паулиньо (69-я минута) и Филиппе Коутиньо (76).
Также завершились другие встречи:
Уругвай – Аргентина – 0:0
Чили – Парагвай – 0:3;
Перу – Боливия – 2:1.
В финальную часть ЧМ-2018 из зоны КОНМЕБОЛ выйдут четыре лучшие команды, а пятая примет участие в стыковых матчах с представителем Океании.
На данный момент места с 1-го по 5-е занимают команды Бразилии, Колумбии, Уругвая, Чили и Аргентины.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.