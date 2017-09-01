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Роман Асхабадзе: "Спартак" переплатил за Рошу как минимум вдвое

Бывший гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе высказался относительно новичка красно-белых Педро Роши.

"По моей информации поездка в Бразилию была попыткой вернуть уже утраченную, упущенную ситуацию. Шансов на это было мало. У представителей "Спартака" был план "Б" – Роша.

Это игрок резкий, активный, но совсем не участвует в обороне. Если за него заплатили 12 миллионов, то это завышенная цена. Для России – это пять-шесть миллионов максимум", - цитирует Асхабадзе "Матч ТВ".
Теги: Асхабадзе Спартак Роша
Сегодня, 08:57
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№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 10:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да мы знаем Рома, что как минимум в двое! если не в трое! ...но ты вспомни свои "закупки" Попова за 8 евролямов, и за столько же ЗеЛуиша и это в то время!!! не завышенные как минимум в два-три раза, нет?!

Попова и Зе луиша брал не Рома.Рома брал Промеса


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№5 Написал: Valar (Сегодня, 10:00) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
В Россию все только по завышенным ценам едут, чемпионат так себе, климат тоже, особенно для темнокожих игроков. Из стимулов в основном бабло и немного еврокубков.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Серж1
о это завышенная цена-гендиректор "Спартака" .без комментария

Сантопедробуржцы,вы читать умеете?Бывший написано,бывший


конечно, не умеют..
а если и умеют- то не способны осмысливать текст и логические связи..
им это не преподают
полуживой пример отметился комментом №1..

Цитата: Серж1
то это завышенная цена-гендиректор "Спартака" .без комментария


но ведь прокомментировал же..

да и зачем им эти сложности ?

лизать Стрелку, клевать крышу стадионов, вывешивать перформанс Еенит, боготворить Кержакова, болеть за этот самый Еенит с деЦтва, тот есть с 2007 года- вот и вся смысловая нагрузка существования болельщиков Ленинбургского Свинита. ,


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да мы знаем Рома, что как минимум в двое! если не в трое! ...но ты вспомни свои "закупки" Попова за 8 евролямов, и за столько же ЗеЛуиша и это в то время!!! не завышенные как минимум в два-три раза, нет?!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 09:38) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
о это завышенная цена-гендиректор "Спартака" .без комментария

Сантопедробуржцы,вы читать умеете?Бывший написано,бывший


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 09:10) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
то это завышенная цена-гендиректор "Спартака" .без комментария
Регистрация: 21.07.2011
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