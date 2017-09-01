Соперник ЦСКА в Лиге чемпионов продал лучшего нападающего

Нападающий "Бенфики" Костас Митроглу перешел в "Марсель". Французский клуб заключил с футболистом контракт на четыре года.По информации СМИ, сумма трансфера составит 15 миллионов евро.Напомним, Митроглу стал лучшим бомбардиром команды, забив 16 голов в прошлом сезоне чемпионата Португалии.