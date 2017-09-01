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Соперник ЦСКА в Лиге чемпионов продал лучшего нападающего

Нападающий "Бенфики" Костас Митроглу перешел в "Марсель". Французский клуб заключил с футболистом контракт на четыре года.

По информации СМИ, сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

Напомним, Митроглу стал лучшим бомбардиром команды, забив 16 голов в прошлом сезоне чемпионата Португалии.
Теги: Трансферы Бенфика Марсель
Сегодня, 09:18
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№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 09:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
а Ливерпуль наоборот приобрел
Регистрация: 2.08.2009
№1 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 09:20) #
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  •  (4)

типо коням это поможет?
Регистрация: 2.12.2015
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