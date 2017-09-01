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Килиан Мбаппе: "Реал"? В Париже у меня будет больше игровой практики

Новичок "ПСЖ" форвард Килиан Мбаппе рассказал, что стало определяющим фактором при выборе нового клуба.

"Выбрал "ПСЖ", а не "Реал", потому что в Париже у меня будет больше игровой практики. Это был определяющий фактор", – цитирует Мбаппе Sky Sports.
Теги: Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 09:29
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