Килиан Мбаппе: "Реал"? В Париже у меня будет больше игровой практики

Новичок "ПСЖ" форвард Килиан Мбаппе рассказал, что стало определяющим фактором при выборе нового клуба."Выбрал "ПСЖ", а не "Реал", потому что в Париже у меня будет больше игровой практики. Это был определяющий фактор", – цитирует Мбаппе Sky Sports.