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СМИ: "Рубин" пытался заполучить Дениса Глушакова

"Рубин" вел переговоры по поводу трансфера полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, передает "Бизнес online".

Сообщается, что казанцы были готовы обменять хавбека сборной России на защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Магомеда Оздоева.

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев одобрил возможность сотрудничества с Глушаковым. По информации издания, "Рубин" планировал воспользоваться проблемами во взаимоотношениях Глушакова и Массимо Карреры. В конце прошлой недели переговоры зашли в тупик и сделка не состоялась.
Теги: Рубин Глушаков Спартак
Сегодня, 09:52
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(1)
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:31) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Стратег,
Все это не более чем слухи! Все зависит что с нами будет зимой. Пробьемся мы дальше по кубку,попадём в плей-офф лиги чемпионов или лига Европы! Все будет зависить от этого.

Куда Вы там пробьётесь б... ь
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:22) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Повезло Рубину!
Регистрация: 5.04.2017
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:20) #
  • +1
  •  (3)
online

Стратег,
Все это не более чем слухи! Все зависит что с нами будет зимой. Пробьемся мы дальше по кубку,попадём в плей-офф лиги чемпионов или лига Европы! Все будет зависить от этого.
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:19) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
хороший игрок..
надо было.....отдавать.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:15) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Проблема во взаимоотношениях Глушакова и Карреры это серьёзно, и в этой войне победит скорее Денис, которого из Спартака теперь можно отправить только на пенсию, куда он не собирается, а менять Москву на Казань тем более.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ясно и понятно, что причина неудач в этом сезоне проблемы в команде. Семья семьей, а больше денежек хотят получать все.
Регистрация: 2.08.2010
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