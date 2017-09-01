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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ЦСКА не сделал ни одного приобретения в летнее трансферное окно
31 августа в чемпионате России завершился заявочный период. Единственной командой, которая не приобрела ни одного новичка, стал ЦСКА.
Самым активным клубом на трансферном рынке стал петербургский "Зенит", подписавший 14 игроков. При этом команду покинули 19 футболистов. Самой дорогой покупкой стал Леандро Паредес, купленный "Зенитом" у "Ромы" за 23 млн евро.
Sportbox
Самым активным клубом на трансферном рынке стал петербургский "Зенит", подписавший 14 игроков. При этом команду покинули 19 футболистов. Самой дорогой покупкой стал Леандро Паредес, купленный "Зенитом" у "Ромы" за 23 млн евро.
Sportbox
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