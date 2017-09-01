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ЦСКА не сделал ни одного приобретения в летнее трансферное окно

31 августа в чемпионате России завершился заявочный период. Единственной командой, которая не приобрела ни одного новичка, стал ЦСКА.

Самым активным клубом на трансферном рынке стал петербургский "Зенит", подписавший 14 игроков. При этом команду покинули 19 футболистов. Самой дорогой покупкой стал Леандро Паредес, купленный "Зенитом" у "Ромы" за 23 млн евро.

Sportbox
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 09:59
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(3)
№14 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если в Зените все приобретения заиграют на полную, то это будет лучшее ТО!!!
Регистрация: 5.04.2017
№13 Написал: s.lysakov56 (Сегодня, 10:18) #
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online

Лучше никого, чем хоть кого-нибудь (как в СПАРТАКЕ).
Регистрация: 12.09.2014
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:18) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
За 5 окон 0.75 млн евро потратил ЦСКА.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лучше так, чем как у нас rage
Регистрация: 22.09.2007
№10 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:16) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну что ребята из ЦСКА... мы с вами и Локо практически в одинаковом положении! удачи нам всем в Еврокубках!
Регистрация: 23.03.2009
№9 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 10:15) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это Гинер ...ничего не купил
Регистрация: 10.09.2012
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Пивовед
достойных, понимаешь, не нашлося...

За достойных нынче цены чересчур завышены..


и своеобразный по привлекательности чемпионат..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Valar
Через год должны быть трансферы. Защита в полном составе уйдёт же. Правда и реальные цели на сезон будут явно не чемпионство.

Для того чтобы ушли нужно защиту наиграть иначе будет 4 «Васина» в составе и будет проходной двор. Скорее Березуцкие с Игнашевичем еще лет 5 будут эксплуатироваться пока кони не двинут....
Регистрация: 11.07.2006
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:13) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
достойных, понимаешь, не нашлося...

За достойных нынче цены чересчур завышены..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:11) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Прекрасный шанс для молодёжи ЦСКА
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: Valar (Сегодня, 10:11) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Через год должны быть трансферы. Защита в полном составе уйдёт же. Правда и реальные цели на сезон будут явно не чемпионство.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№3 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:11) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Не ново, привыкли уже. Даже особо и не пытались. Что то совсем все хреново у нас. Васин наше все, как Комбарик в Спартаке...
Регистрация: 11.07.2006
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:09) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
достойных, понимаешь, не нашлося...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:06) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Лучше так, чем приобретать очередного Страндберга или Оланаре)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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