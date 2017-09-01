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Ахмед Муса не захотел переходить к Леониду Слуцкому в "Халл Сити"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса отказался переходить в "Халл Сити", информирует "Газета.Ru" со ссылкой на Hull Daily Mail.

Клубы согласовали возможную аренду игрока, но форвард не захотел покидать команду английского чемпионата. Напомним, нигерийский футболист ранее вместе работал с главным тренером "Халла" Леонидом Слуцким в ЦСКА.
Теги: Муса Халл Сити
Сегодня, 11:46
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(3)
№7 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 14:44) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
по идее должен бежать к Слуцкому,но ввиду того.что айкью никакое.будет сидеть на лавке
Регистрация: 1.06.2017
№6 Написал: Роман Которов_2 (Сегодня, 14:03) #
  • -1
  •  (1)
online

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Регистрация: 1.09.2017
№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:40) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Муса в англию свалил не для того чтобы опять работать со Слуцким ! laughing


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:13) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гастэряну
Клубы согласовали аренду Мусы, однако сам футболист в последний момент отказался, заявив, что не хочет играть в чемпионшипе.

Цитата: SPV
Болеет за:
«Спартак»

Больше доводов и не надо..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:09) #
  • +3
  •  (3)

Клубы согласовали аренду Мусы, однако сам футболист в последний момент отказался, заявив, что не хочет играть в чемпионшипе.
Регистрация: 25.02.2016
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:06) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Мусел поумнел слегка и не хочет больше работать с физруком
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Муса припомнил, как ему не давали в ЦСКА ускоряться до максимальной скорости по краю... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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