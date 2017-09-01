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"Барселона" может подписать Месута Озила вместо Филиппе Коутиньо

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил сегодня, в последний день трансферного окна в Испании, может перейти в "Барселону".

Каталонцы рассматривают немца в качестве альтернативы хавбеку "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, который останется в составе "красных" до конца сезона.

Напомним, Езил в период с 2010 по 2013 год защищал цвета "Реала". "Арсенал" оценивает своего футболиста в 60 миллионов евро.

СЭ
Теги: Барселона Озил
Сегодня, 12:56
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№3 Написал: Роман Которов_2 (Сегодня, 14:01) #
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online

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Регистрация: 1.09.2017
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
так это будет даже лучше


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Заверните!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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