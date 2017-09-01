"Барселона" может подписать Месута Озила вместо Филиппе Коутиньо

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил сегодня, в последний день трансферного окна в Испании, может перейти в "Барселону".Каталонцы рассматривают немца в качестве альтернативы хавбеку "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, который останется в составе "красных" до конца сезона.Напомним, Езил в период с 2010 по 2013 год защищал цвета "Реала". "Арсенал" оценивает своего футболиста в 60 миллионов евро.