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Виталий Мутко: "Спартак" поздно начал заниматься трансферами

Президент РФС Виталий Мутко оценил работу российских клубов на трансферном рынке минувшим летом. По его словам, чемпион страны "Спартак" поздно начал кампанию.

"Очень разумную и спокойную политику провел "Ростов", теперь главное, чтобы у них экономическая основа была более или менее хорошей, мы заинтересованы в этом клубе, в городе пройдет чемпионат мира, будет новый стадион. Собралось очень много ребят, которые, по мне, недооценены и еще могут сказать свое слово в футболе. "Рубин" сделал ставку на игроков, которым доверяет Курбан Бекиевич, это тоже понятно.

"Зенит" – серьезный клуб с хорошими экономическими возможностями. Посмотрим, как эти ребята реализуют свой потенциал, очень многие из них играют в сборной, и мы, конечно, заинтересованы, чтобы перед чемпионатом мира они имели игровую практику. "Спартак" сложно оценивать, но мне кажется, они поздно начали этим заниматься, этим надо было заниматься не в последнюю неделю.

ЦСКА всегда вел разумную селекционную политику, опираясь на свои финансовые возможности. Но если посмотреть таблицу за последние десять лет, они всегда были и остаются одним из лидеров чемпионата и поставщиком игроков в сборную. Разные бывают времена у клубов, "Монако" вообще покупает игроков за несколько миллионов, а потом за сто продает, думаю, и у сегодняшнего ЦСКА потенциал достаточно высокий", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 12:58
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№9 Написал: Роман Которов_2 (Сегодня, 14:00) #
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Регистрация: 1.09.2017
№8 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 13:40) #
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online

Ну как же не лизнуть Гинеру... А то захочет харьковский свергнуть рулевого РФС и вся его шестерня вой поднимет о подмене понятий "честный футбол" и кабинетные чемпионы. Захотел решала цсковский, оскорбил В. Иванова безнаказанно, и уволил нормального руководителя СК, с молчаливого согласия главы футбольного хозяйства, сдавшего весь судейский корпус, заставив свистунов в пользу адм. ресурсных же, утираться соплями от оскорблений члена Исполкома РФС и его тренера. Теперь на очереди другой босс арбитров, отказавшийся помогать ЦСКА добывать не заслуженные победы, Будогосский... И если и этого, своего, МУТКО сдаст, то грош ему цена будет, как Президенту РФС.
Регистрация: 25.02.2017
№7 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 13:39) #
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tfu,
у него зп больше чем у карпина будет,так что им он тоже навырезано-->вырезано не нужен
Регистрация: 2.12.2015
№6 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 13:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
По мне так Спартак вообще ими не занимался. Купили кого то только чтобы купить. Посмотрим...
Регистрация: 30.07.2014
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:25) #
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Цитата: SVN
Леонтьич лучше расскажи когда ты уже на пенсию уйдешь,или переводом на Сахалин уже куда-нибудь,главное подальше от спорта.

Лучше бы на Колыму пожизненно...
Регистрация: 20.03.2017
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:18) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак вообще ими не занимался! это просто были судороги Измайлова, который пытался погреться на выделенных ему деньгах на трансферы!
Регистрация: 23.03.2009
№3 Написал: SVN (Сегодня, 13:15) #
  • +3
  •  (7)
online

Леонтьич лучше расскажи когда ты уже на пенсию уйдешь,или переводом на Сахалин уже куда-нибудь,главное подальше от спорта.
Регистрация: 22.10.2016
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 13:10) #
  • 0
  •  (6)

Причём тут мутко? Разве это его проблема?
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пора мутко из президентов РФС в эксперты Матч тв переводить


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
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Регистрация: 30.07.2009
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