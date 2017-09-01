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Криштиану Роналду: я уже давно хотел забить "ножницами"

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал красивый гол в матче квалификации ЧМ-2018 с Фарерскими островами (5:1). Роналду сделал хет-трик, один из мячей он забил ударом "ножницами".

"Я уже давно хотел забить такой гол. Когда посмотрю повтор, надеюсь, смогу им насладиться.

Из-за дисквалификации я вынужден пропустить еще два матча "Реала", поэтому сейчас все мои мысли связаны лишь со сборной", - цитирует Роналду Marca.

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Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 13:24
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