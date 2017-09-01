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Александр Кокорин стал спонсором детского турнира "Большие звезды светят малым"

Финал международного фестиваля ДФЛ "Большие звёзды светят малым" под эгидой РФС пройдёт с 8 по 15 сентября в трёх черноморских городах – Анапе, Витязево и Новороссийске, информирует пресс-служба Детской футбольной лиги.

Сообщается, что в турнире примут участие 84 лучшие команды 63 отборочных турниров, которые провели для ребят на своей малой родине известные тренеры и футболисты. Генеральным спонсором финальной стадии турнира выступает нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин.
Теги: Кокорин
Сегодня, 13:33
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№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Санёк как будто и не Санёк!Ну совсем другой человек!Молодец!Может чо съел?
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 14:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
красавчик.по другому и не могло быть
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: Роман Которов_2 (Сегодня, 13:59) #
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online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 1.09.2017
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