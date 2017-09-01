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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Зобнин и послы ЧМ-2018 провели футбольный урок для школьников
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, послы ЧМ-2018 Сергей Белоголовцев и спортивный комментатор Павел Занозин, а также глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев провели футбольный урок для школьников московской гимназии №1554.
Дети узнали о предстоящем мундиале, поучаствовали в спортивной викторине, а команды гимназии и волонтёров, усиленные послами чемпионата мира Сергеем Белоголовцевым и Павлом Занозиным, провели товарищеский матч.
"Во всех 11 городах, которые примут ЧМ, проходят футбольные уроки. Символично, что они проходят в День знаний с участием послов мундиаля и игроков сборной России. Они способствуют приобщению молодёжи к футболу и популяризации этой прекрасной игры.
Мундиаль будет отличаться тем, что впервые пройдёт в России. Приятно, что и открытие, и финал пройдут в "Лужниках", нашей главной спортивной арене. Мы будем наблюдать праздник футбола, который пройдёт на самом высоком уровне. Я уверен в этом, потому что совсем недавно мы провели лучшую зимнюю Олимпиаду в истории. Это и наше мнение, и международных федераций. Думаю, и чемпионат мира будет лучшим.
На Кубке конфедераций никаких серьёзных трудностей не было. Получили очень высокую оценку по итогам проведённых матчей. Москва полностью готова к проведению чемпионата мира и ждёт всех в гости. По предварительной информации, тестовым матчем в "Лужниках" будет встреча Россия - Аргентина, которая пройдёт 10 ноября", - цитирует Гуляева "Чемпионат".
Дети узнали о предстоящем мундиале, поучаствовали в спортивной викторине, а команды гимназии и волонтёров, усиленные послами чемпионата мира Сергеем Белоголовцевым и Павлом Занозиным, провели товарищеский матч.
"Во всех 11 городах, которые примут ЧМ, проходят футбольные уроки. Символично, что они проходят в День знаний с участием послов мундиаля и игроков сборной России. Они способствуют приобщению молодёжи к футболу и популяризации этой прекрасной игры.
Мундиаль будет отличаться тем, что впервые пройдёт в России. Приятно, что и открытие, и финал пройдут в "Лужниках", нашей главной спортивной арене. Мы будем наблюдать праздник футбола, который пройдёт на самом высоком уровне. Я уверен в этом, потому что совсем недавно мы провели лучшую зимнюю Олимпиаду в истории. Это и наше мнение, и международных федераций. Думаю, и чемпионат мира будет лучшим.
На Кубке конфедераций никаких серьёзных трудностей не было. Получили очень высокую оценку по итогам проведённых матчей. Москва полностью готова к проведению чемпионата мира и ждёт всех в гости. По предварительной информации, тестовым матчем в "Лужниках" будет встреча Россия - Аргентина, которая пройдёт 10 ноября", - цитирует Гуляева "Чемпионат".
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