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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Антон Миранчук: думаю, Черчесов нас с братом никогда и не путал
Полузащитник сборной России Антон Миранчук уверен, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов никогда не путал их с братом-близнецом Алексеем.
"Я думаю, что Черчесов нас никогда и не путал. Он сразу дал нам понять, что различает нас. А какой смысл нас разлучать: на поле надо находить контакт, мы и в "Локомотиве" всегда вместе.
У нас много работы. Приятно быть здесь, это придает уверенность. Функции свои на поле понимаю, с каждым днем все больше наступает ясность, как действовать при атаке и защите. Все понятно, играем по похожей схеме в "Локомотиве", но есть свои нюансы, конечно.
Мы сборная России и должны играть на атаку. Все ребята техничные, у всех свой стиль игры", - цитирует Антона Миранчука "Р-Спорт".
"Я думаю, что Черчесов нас никогда и не путал. Он сразу дал нам понять, что различает нас. А какой смысл нас разлучать: на поле надо находить контакт, мы и в "Локомотиве" всегда вместе.
У нас много работы. Приятно быть здесь, это придает уверенность. Функции свои на поле понимаю, с каждым днем все больше наступает ясность, как действовать при атаке и защите. Все понятно, играем по похожей схеме в "Локомотиве", но есть свои нюансы, конечно.
Мы сборная России и должны играть на атаку. Все ребята техничные, у всех свой стиль игры", - цитирует Антона Миранчука "Р-Спорт".
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