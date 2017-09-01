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Антон Миранчук: думаю, Черчесов нас с братом никогда и не путал

Полузащитник сборной России Антон Миранчук уверен, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов никогда не путал их с братом-близнецом Алексеем.

"Я думаю, что Черчесов нас никогда и не путал. Он сразу дал нам понять, что различает нас. А какой смысл нас разлучать: на поле надо находить контакт, мы и в "Локомотиве" всегда вместе.

У нас много работы. Приятно быть здесь, это придает уверенность. Функции свои на поле понимаю, с каждым днем все больше наступает ясность, как действовать при атаке и защите. Все понятно, играем по похожей схеме в "Локомотиве", но есть свои нюансы, конечно.

Мы сборная России и должны играть на атаку. Все ребята техничные, у всех свой стиль игры", - цитирует Антона Миранчука "Р-Спорт".
Теги: Миранчук Ан. Сборная России
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 14:45) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Вспомнился анекдот -- В военкомате - два близнеца проходят медосмотр.
Первый выходит из кабинета, второй спрашивает:
- Hу что, взяли?
- Hет, комиссовали.
- О пля пройди за меня
Через несколько минут тот выходит и говорит:
- Тебя взяли.

Цитата: бородач
Хорошие игроки спору нет --Вспомнился анекдот -- В военкомате - два близнеца проходят медосмотр.
Первый выходит из кабинета, второй спрашивает:
- Hу что, взяли?
- Hет, комиссовали.
- О пля пройди за меня
Через несколько минут тот выходит и говорит:
- Тебя взяли.


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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