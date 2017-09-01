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"Бетис" расторг контракт с Романом Зозулей

"Бетис" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Романом Зозулей.

Отмечается, что соглашение прервано по обоюдному согласию сторон. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
Теги: Зозуля Бетис
Сегодня, 16:29
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№2 Написал: Amjag Amjgja (Сегодня, 18:06) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
нацисты - на выход...

В России их не меньше, а жаль


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Спасибо Гинеру, за то что поднял команду..и принёс столько трофеев
Регистрация: 30.08.2017
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 16:44) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
нацисты - на выход...
Регистрация: 24.09.2013
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