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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Защитник сборной Бельгии Менье оформил хет-трик и сделал 4 голевые передачи в матче с Гибралтаром (3)
"Эспаньол" подтвердил возможный трансфер Серхио Санчеса
Спортивный директор "Эспаньола" Хорди Лардин не исключает, что клуб подпишет защитника "Рубина" Серхио Санчеса в последний день трансферного окна.
"Трансфер Серхио Санчеса возможен. Он в числе игроков, кто может усилить нашу команду", - цитирует Лардина Esport3.
Тансферное окно в Испании закрывается сегодня.
"Трансфер Серхио Санчеса возможен. Он в числе игроков, кто может усилить нашу команду", - цитирует Лардина Esport3.
Тансферное окно в Испании закрывается сегодня.
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