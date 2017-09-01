"Эспаньол" подтвердил возможный трансфер Серхио Санчеса

Спортивный директор "Эспаньола" Хорди Лардин не исключает, что клуб подпишет защитника "Рубина" Серхио Санчеса в последний день трансферного окна."Трансфер Серхио Санчеса возможен. Он в числе игроков, кто может усилить нашу команду", - цитирует Лардина Esport3.Тансферное окно в Испании закрывается сегодня.