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"Эспаньол" подтвердил возможный трансфер Серхио Санчеса

Спортивный директор "Эспаньола" Хорди Лардин не исключает, что клуб подпишет защитника "Рубина" Серхио Санчеса в последний день трансферного окна.

"Трансфер Серхио Санчеса возможен. Он в числе игроков, кто может усилить нашу команду", - цитирует Лардина Esport3.

Тансферное окно в Испании закрывается сегодня.
Теги: Рубин Трансферы Эспаньол
Сегодня, 17:45
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