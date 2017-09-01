Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Болельщики "МЮ" признали Поля Погба лучшим игроком в августе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан болельщиками лучшим игроком команды в августе, сообщает пресс-служба клуба.

За французского футболиста в социальных сетях проголосовали более 160 тысяч человек. По итогам голосования 24-летний хавбек опередил Неманью Матича и защитника Фила Джонса.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.