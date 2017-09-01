Болельщики "МЮ" признали Поля Погба лучшим игроком в августе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан болельщиками лучшим игроком команды в августе, сообщает пресс-служба клуба.За французского футболиста в социальных сетях проголосовали более 160 тысяч человек. По итогам голосования 24-летний хавбек опередил Неманью Матича и защитника Фила Джонса.