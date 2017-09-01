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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Луан за 10 миллионов евро может перейти в "Валенсию"
Нападающий "Гремио" Луан может продолжить карьеру в "Валенсии", информирует Globo Esporte.
Сообщается, что испанский клуб уже начал переговоры о трансфере 24-летнего форварда сборной Бразилии. "Валенсия" предложила за Луана 10 миллионов евро плюс процент от последующей перепродажи игрока.
Ранее Луан отказался переходить в "Спартак".
Сообщается, что испанский клуб уже начал переговоры о трансфере 24-летнего форварда сборной Бразилии. "Валенсия" предложила за Луана 10 миллионов евро плюс процент от последующей перепродажи игрока.
Ранее Луан отказался переходить в "Спартак".
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