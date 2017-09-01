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Луан за 10 миллионов евро может перейти в "Валенсию"

Нападающий "Гремио" Луан может продолжить карьеру в "Валенсии", информирует Globo Esporte.

Сообщается, что испанский клуб уже начал переговоры о трансфере 24-летнего форварда сборной Бразилии. "Валенсия" предложила за Луана 10 миллионов евро плюс процент от последующей перепродажи игрока.

Ранее Луан отказался переходить в "Спартак".
Теги: Луан Гремио Валенсия Трансферы
Сегодня, 19:21
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8
(0)
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:20) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урал
Цитата: Пивовед
или пинать мячик с Анжи, с Амкаром, с Зенитом ?

...а главное делать это в составе Валенсии,а не в свинарнике...

действительно..
ведь можно продаться за безмерное бабло, положить болт на мечту, проститься с карьерой и сгнить на лавке в каком-то бомжатнике..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Валенсия добротный клуб.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 20:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
а был ли мальчик?
Регистрация: 1.06.2017
№5 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:02) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
или пинать мячик с Анжи, с Амкаром, с Зенитом ?

...а главное делать это в составе Валенсии,а не в свинарнике...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:46) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ожидаемо
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:46) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KolpinoOnTour
Провал!!))) За 25 не перейти к


ну,чтож... не повёлся, не купился парень на безумные бабки... выбрал Футбол....бывает..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 19:34) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Провал!!))) За 25 не перейти к свиньям,и за 10 улететь без оглядки в Испанию!ахахахах)) Сразу видно что вопрос был не в запроса Грэмио! scream laughing


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:27) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
биться с Барсой, с Реалом, с Атлетико или пинать мячик с Анжи, с Амкаром, с Зенитом ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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