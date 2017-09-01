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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Ливерпуль" оплатит своим болельщикам российские визы
"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил, что оплатит российские визы болельщикам, которые приедут поддержать команду в Москву на матч Лиги чемпионов против "Спартака".
Напомним, что поединок состоится 26 сентября на стадионе "Открытие-Арена" в 21:45 мск. Мерсисайдцы готовы покрыть расходы своих болельщиков на российские визы в пределах максимально возможной суммы - 118,20 фунтов стерлингов.
Напомним, что поединок состоится 26 сентября на стадионе "Открытие-Арена" в 21:45 мск. Мерсисайдцы готовы покрыть расходы своих болельщиков на российские визы в пределах максимально возможной суммы - 118,20 фунтов стерлингов.
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