"Ливерпуль" оплатит своим болельщикам российские визы

"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил, что оплатит российские визы болельщикам, которые приедут поддержать команду в Москву на матч Лиги чемпионов против "Спартака".Напомним, что поединок состоится 26 сентября на стадионе "Открытие-Арена" в 21:45 мск. Мерсисайдцы готовы покрыть расходы своих болельщиков на российские визы в пределах максимально возможной суммы - 118,20 фунтов стерлингов.