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"Ливерпуль" оплатит своим болельщикам российские визы

"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил, что оплатит российские визы болельщикам, которые приедут поддержать команду в Москву на матч Лиги чемпионов против "Спартака".

Напомним, что поединок состоится 26 сентября на стадионе "Открытие-Арена" в 21:45 мск. Мерсисайдцы готовы покрыть расходы своих болельщиков на российские визы в пределах максимально возможной суммы - 118,20 фунтов стерлингов.
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 21:28
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