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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Йоан Молло: мне представился шанс поиграть в клубе с такой славной историей
Полузащитник Йоан Молло, последним клубом которого был "Зенит", прокомментировал свой переход в английский "Фулхэм".
"Очень рад, что стал частью этого интересного проекта. Мне представился шанс поиграть в Англии, в клубе с такой славной историей и с такими квалифицированными футболистами. Для меня это большая возможность, и мне не терпится поскорее влиться в команду", - цитирует Молло пресс-служба клуба.
"Очень рад, что стал частью этого интересного проекта. Мне представился шанс поиграть в Англии, в клубе с такой славной историей и с такими квалифицированными футболистами. Для меня это большая возможность, и мне не терпится поскорее влиться в команду", - цитирует Молло пресс-служба клуба.
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