Йоан Молло: мне представился шанс поиграть в клубе с такой славной историей

Полузащитник Йоан Молло, последним клубом которого был "Зенит", прокомментировал свой переход в английский "Фулхэм"."Очень рад, что стал частью этого интересного проекта. Мне представился шанс поиграть в Англии, в клубе с такой славной историей и с такими квалифицированными футболистами. Для меня это большая возможность, и мне не терпится поскорее влиться в команду", - цитирует Молло пресс-служба клуба.