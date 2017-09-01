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Йоан Молло: мне представился шанс поиграть в клубе с такой славной историей

Полузащитник Йоан Молло, последним клубом которого был "Зенит", прокомментировал свой переход в английский "Фулхэм".

"Очень рад, что стал частью этого интересного проекта. Мне представился шанс поиграть в Англии, в клубе с такой славной историей и с такими квалифицированными футболистами. Для меня это большая возможность, и мне не терпится поскорее влиться в команду", - цитирует Молло пресс-служба клуба.
Теги: Молло Фулхэм
Сегодня, 21:30
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