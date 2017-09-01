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Александр Кокорин о Дзюбе: он с нами

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на своей странице в инстаграме подтвердил, что форвард Артем Дзюба остается в питерском клубе

"Он с нами", – написал Кокорин.

Ранее сообщалось, что Дзюба может уйти в "Краснодар" или "Локомотив".

Александр Кокорин о Дзюбе: он с нами
Теги: Кокорин Дзюба Зенит
Вчера, 22:30
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№2 Написал: metric Питер (Вчера, 22:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
он с вами,но пора начинать бегать,а не падать при каждом удобном случае.Иногда Дзюба напоминает мне Бухарова.Тот тоже только на первой передаче мог бегать.
Регистрация: 26.03.2008
№1 Написал: grisha (Вчера, 22:33) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
А как же ?
Впереди ещё окоченевший труп свиньи ждёт Артёмку )))
Регистрация: 19.04.2017
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