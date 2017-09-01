Опрос:

Новости партнеров

Карлос Самбрано перешел из "Рубина" в ПАОК на правах аренды

Защитник "Рубина" Карлос Самбрано на правах аренды будет выступать за ПАОК, сообщили пресс-служба греческого клуба и агент футболиста - Элио Касарето.

Срок соглашения рассчитан на один сезон.

В прошлом сезоне перуанец провел 21 матч в РФПЛ, отметившись 1 результативной передачей.
Теги: Самбрано Рубин ПАОК Трансферы
Вчера, 23:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.