Гол Хуммельса принес Германии победу над Чехией

Германия в матче отборочного турнира чемпионата мира в гостях обыграла Чехию со счетом 2:1.Чемпионат мира-2018Группа СВернер, 6, Дарида, 83, Хуммельс, 90Чехия: Вацлик - Новак, Сухи, Калас, Гебре Селассие - Копич, (Крейчи, 56), Дарида, Соучек, Янкто, (Змргал, 90+1), - Крменчик, (Климент, 83), Боржил.Германия: тер Стеген - Хуммельс, Гинтер, Хектор, Киммих - Кроос, Озил, Брандт, (Рюдигер, 65), - Вернер, (Джан, 84), Мюллер, Штиндль, (Дракслер, 73).Предупреждения: Калаш, 38, Мюллер, 42Кинг, 32, Садыхов, 59Норвегия: Ярстейн, Скьелвик, Свенссон (Элабделлауи, 89), Алеесами, Нордтвейт, Йохансен, Эльюнусси, Берге, Дели (Бергет, 82), Сорлот (Т. Эльюнусси, 73), КингАзербайджан: Агаев, Садыхов, Медведев, Пашаев, Б. Гусейнов, Д. Гусейнов, Алмейда, Гараев (Амиргулиев, 81), Аласгаров, Мадатов (Шейдаев, 62), Назаров (Исмаилов, 66)Предупреждения: Б. Гусейнов, 31, Назаров, 63, Медведев, 84, Гусейнов, 90Удаления:Гусейнов, 90