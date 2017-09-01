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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гол Хуммельса принес Германии победу над Чехией
Германия в матче отборочного турнира чемпионата мира в гостях обыграла Чехию со счетом 2:1.
Чемпионат мира-2018
Группа С
Чехия - Германия 1:2
Голы: Вернер, 6, Дарида, 83, Хуммельс, 90
Чехия: Вацлик - Новак, Сухи, Калас, Гебре Селассие - Копич, (Крейчи, 56), Дарида, Соучек, Янкто, (Змргал, 90+1), - Крменчик, (Климент, 83), Боржил.
Германия: тер Стеген - Хуммельс, Гинтер, Хектор, Киммих - Кроос, Озил, Брандт, (Рюдигер, 65), - Вернер, (Джан, 84), Мюллер, Штиндль, (Дракслер, 73).
Предупреждения: Калаш, 38, Мюллер, 42
Норвегия - Азербайджан 2:0
Голы: Кинг, 32, Садыхов, 59
Норвегия: Ярстейн, Скьелвик, Свенссон (Элабделлауи, 89), Алеесами, Нордтвейт, Йохансен, Эльюнусси, Берге, Дели (Бергет, 82), Сорлот (Т. Эльюнусси, 73), Кинг
Азербайджан: Агаев, Садыхов, Медведев, Пашаев, Б. Гусейнов, Д. Гусейнов, Алмейда, Гараев (Амиргулиев, 81), Аласгаров, Мадатов (Шейдаев, 62), Назаров (Исмаилов, 66)
Предупреждения: Б. Гусейнов, 31, Назаров, 63, Медведев, 84, Гусейнов, 90
Удаления:Гусейнов, 90
Чемпионат мира-2018
Группа С
Чехия - Германия 1:2
Голы: Вернер, 6, Дарида, 83, Хуммельс, 90
Чехия: Вацлик - Новак, Сухи, Калас, Гебре Селассие - Копич, (Крейчи, 56), Дарида, Соучек, Янкто, (Змргал, 90+1), - Крменчик, (Климент, 83), Боржил.
Германия: тер Стеген - Хуммельс, Гинтер, Хектор, Киммих - Кроос, Озил, Брандт, (Рюдигер, 65), - Вернер, (Джан, 84), Мюллер, Штиндль, (Дракслер, 73).
Предупреждения: Калаш, 38, Мюллер, 42
Норвегия - Азербайджан 2:0
Голы: Кинг, 32, Садыхов, 59
Норвегия: Ярстейн, Скьелвик, Свенссон (Элабделлауи, 89), Алеесами, Нордтвейт, Йохансен, Эльюнусси, Берге, Дели (Бергет, 82), Сорлот (Т. Эльюнусси, 73), Кинг
Азербайджан: Агаев, Садыхов, Медведев, Пашаев, Б. Гусейнов, Д. Гусейнов, Алмейда, Гараев (Амиргулиев, 81), Аласгаров, Мадатов (Шейдаев, 62), Назаров (Исмаилов, 66)
Предупреждения: Б. Гусейнов, 31, Назаров, 63, Медведев, 84, Гусейнов, 90
Удаления:Гусейнов, 90
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