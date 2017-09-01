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Сборная Англии разгромила команду Мальты

В матче 7-го тура группы F европейской квалификации чемпионата мира - 2018 сборная Англии в гостях разгромила команду Мальты.

Чемпионат мира-2018

Группа F

Мальта - Англия 0:4

Голы: Кейн – 53, 0:2 – Бертранд – 85, 0:3 – Уэлбек – 90+1, 0:4 – Кейн – 90+2

Мальта: Хогг, Борг, Зерафа (Камильери, 75), Магри, Агиус, Мускат, Кристенсен, Шембри, Фенек, Пизани, Фарруджа

Англия: Харт, Уолкер, Бертранд, Кэхилл, Джонс, Хендерсон , Окслейд-Чемберлен, Ливермор, Алли (Варди, 70), Стерлинг (Рашфорд, 46), Кейн

Группа F

Словакия - Словения 1:0

Голы: Немец, 81

Словакия: Дубравка, Пекарик, Губочан, Дьёмбер, Шкриньяр, Гамшик, Лоботка, Куцка (Грегуш, 65), Мак, Вайсс (Русняк, 55), Немец

Словения: Облак, Цесар, Скубич, Мевля, Йокич (Вилер, 9), Бирса (Вербич, 60), Крхин, Куртич, Иличич, Ветрих, Матавж

Предупреждения: Бирса, 11, Мак, 74
Теги: Сборная Англии Сборная Мальты
Вчера, 23:41
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