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Дания со счетом 4:0 обыграла Польшу, Румыния вырвала победу у Армении

Сборная Дании разгромила команду Польши в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.

Чемпионат мира-2018

Группа E

Дания - Польша 4:0

Голы: Делейни, 16, Корнелиус, 42, Йоргенсен, 59, Эриксен, 80

Дания: Шмейхель, Далсгор, Ларсен, Кьер, Бьелланд, Делейни (Йенсен, 86), Квист, Эриксен, Систо, Корнелиус (Бендтнер, 75), Йоргенсен (Лерагер, 82)

Польша: Фабиански, Пищек (Сионек, 34), Енджейчик, Глик, Паздан, Мачиньски , Блащиковски (Милик, 62), Линетти (Макушевски, 66), Зелиньски, Гросицки, Левандовски

Предупреждения: Мачиньски, 77

Румыния - Армения 1:0

Румыния: Тэтэрушану, Тошка, Кирикеш, Бензар, Станчу, Кипчу (Попа, 68), Балутэ (Иван, 74), Пинтили, Ганя, Станку, Андоне

Армения: Меликсетян, Амбарцумян, Дагбашян, Ароян , Восканян, Оганесян, Барсегян, Мхитарян, Малакян (Едигарян, 46), Маноян (Корян, 58), Пиззелли (Адамян, 74)

Предупреждения: Ароян, 33, Восканян, 45+1, 54, Балутэ, 68

Удаления: Восканян, 54
Теги: Сборная Дании Сборная Польши
Вчера, 23:43
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