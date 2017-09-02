Егор Титов: "Спартак" будет бороться за выход из группы ЛЧ с первого-второго места

Тренер "Енисея" Егор Титов сделал прогноз на выступление "Спартака" в Лиге чемпионов.– Так всегда бывает. Кажется, что можно выходить из группы – нет грандов уровня "Барсы" и "Баварии". "Спартак" впервые за долгое время окажется в такой ситуации, когда осенью еврокубки. Это тяжело, потому Каррера и требовал новичков. Он понимает, что будет непросто. И все же мой прогноз – борьба за выход с первого-второго места.