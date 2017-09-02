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Егор Титов: "Спартак" будет бороться за выход из группы ЛЧ с первого-второго места

Тренер "Енисея" Егор Титов сделал прогноз на выступление "Спартака" в Лиге чемпионов.

– Жеребьевка "Спартака" в Лиге чемпионов – "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор" – признана в целом посильной. Как вы на это смотрите?

– Так всегда бывает. Кажется, что можно выходить из группы – нет грандов уровня "Барсы" и "Баварии". "Спартак" впервые за долгое время окажется в такой ситуации, когда осенью еврокубки. Это тяжело, потому Каррера и требовал новичков. Он понимает, что будет непросто. И все же мой прогноз – борьба за выход с первого-второго места.

СЭ
Теги: Титов Спартак
Сегодня, 08:36
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(1)
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 08:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
laughing sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 08:47) #
  • +1
  •  (1)
online

Бромонтан долго выветривается, однако.
Регистрация: 12.11.2007
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