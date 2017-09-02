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Йоахим Лев: не можем быть довольны игрой, мы сами усложняли себе жизнь

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал игру с командой Чехии в седьмом туре группового этапа квалификации чемпионата мира-2018 (2:1).

"Мы определенно не можем быть довольны тем, как играли сегодня. Нам повезло в матче с чехами. Соперник отлично защищался, но мы сами усложняли себе жизнь", - цитирует Лева "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.
Теги: Сборная Германии Лев
Сегодня, 08:59
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