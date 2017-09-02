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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Нападающий "Тосно" сделал дубль в матче за сборную Кабо-Верде
Сборная Кабо-Верде обыграла команду ЮАР в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018. Дублем в составе победителей отметился нападающий "Тосно" Нуну Роша.
Отметим, что для Кабо-Верде данная победа стала первой в этой отборочной кампании.
ЧМ-отборочный турнир. 3-й раунд. 3-й тур
Кабо-Верде – ЮАР – 2:1
Голы: Роша, 33, 38 (с пенальти) – Ранти, 14.
Удаление: Матохо, 68 (ЮАР).
Отметим, что для Кабо-Верде данная победа стала первой в этой отборочной кампании.
ЧМ-отборочный турнир. 3-й раунд. 3-й тур
Кабо-Верде – ЮАР – 2:1
Голы: Роша, 33, 38 (с пенальти) – Ранти, 14.
Удаление: Матохо, 68 (ЮАР).
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