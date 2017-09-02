Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Нападающий "Тосно" сделал дубль в матче за сборную Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде обыграла команду ЮАР в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018. Дублем в составе победителей отметился нападающий "Тосно" Нуну Роша.

Отметим, что для Кабо-Верде данная победа стала первой в этой отборочной кампании.

ЧМ-отборочный турнир. 3-й раунд. 3-й тур

Кабо-Верде – ЮАР – 2:1

Голы: Роша, 33, 38 (с пенальти) – Ранти, 14.

Удаление: Матохо, 68 (ЮАР).
Сегодня, 09:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.