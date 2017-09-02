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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Клубы РФПЛ потратили на трансферы рекордную за последние четыре года сумму
"Зенит" потратил на трансферы больше, чем все остальные клубы РФПЛ вместе взятые.
Клубы премьер-лиги потратили на летнюю трансферную кампанию рекордную за последние четыре года сумму - 124,1 миллиона евро. При этом потрачено ими было больше денег, чем заработано. Такие выводы можно сделать из анализа данных портала Transfermarkt.de.
68% от общей суммы пришлось на долю "Зенита". Коллектив пополнили пятеро представителей Аргентины, самый известный из которых, Паредес, обошелся "Зениту" в 23 млн евро - рекорд летнего окна. Питерцы закупились соотечественниками Лионеля Месси на 71 млн, еще на 14 млн были приобретены шестеро футболистов на внутреннем рынке.
Примерно столько же "Зенит" потратил летом 2012-го, когда купил Халка и Витселя. А теперь приобретал игроков на деньги, полученные от продажи своих звезд.
Единственным клубом, не подписавшим летом ни одного футболиста, оказался московский ЦСКА.
Советский спорт
Клубы премьер-лиги потратили на летнюю трансферную кампанию рекордную за последние четыре года сумму - 124,1 миллиона евро. При этом потрачено ими было больше денег, чем заработано. Такие выводы можно сделать из анализа данных портала Transfermarkt.de.
68% от общей суммы пришлось на долю "Зенита". Коллектив пополнили пятеро представителей Аргентины, самый известный из которых, Паредес, обошелся "Зениту" в 23 млн евро - рекорд летнего окна. Питерцы закупились соотечественниками Лионеля Месси на 71 млн, еще на 14 млн были приобретены шестеро футболистов на внутреннем рынке.
Примерно столько же "Зенит" потратил летом 2012-го, когда купил Халка и Витселя. А теперь приобретал игроков на деньги, полученные от продажи своих звезд.
Единственным клубом, не подписавшим летом ни одного футболиста, оказался московский ЦСКА.
Советский спорт
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