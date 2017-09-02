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Клубы РФПЛ потратили на трансферы рекордную за последние четыре года сумму

"Зенит" потратил на трансферы больше, чем все остальные клубы РФПЛ вместе взятые.

Клубы премьер-лиги потратили на летнюю трансферную кампанию рекордную за последние четыре года сумму - 124,1 миллиона евро. При этом потрачено ими было больше денег, чем заработано. Такие выводы можно сделать из анализа данных портала Transfermarkt.de.

68% от общей суммы пришлось на долю "Зенита". Коллектив пополнили пятеро представителей Аргентины, самый известный из которых, Паредес, обошелся "Зениту" в 23 млн евро - рекорд летнего окна. Питерцы закупились соотечественниками Лионеля Месси на 71 млн, еще на 14 млн были приобретены шестеро футболистов на внутреннем рынке.

Примерно столько же "Зенит" потратил летом 2012-го, когда купил Халка и Витселя. А теперь приобретал игроков на деньги, полученные от продажи своих звезд.

Единственным клубом, не подписавшим летом ни одного футболиста, оказался московский ЦСКА.

Советский спорт
Сегодня, 09:54
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(3)
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хе...нищеброды smirk


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 11:09) #
  • -1
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"Зенит" потратил на трансферы больше, чем все остальные клубы РФПЛ вместе взятые.

И не просто больше, чем вместе взятые, а в два(!!) раза больше, чем все вместе взятые.
Пир во время чумы, по другому и не скажешь.
Регистрация: 26.03.2009
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 10:23) #
  • -2
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"Зенит" потратил на трансферы больше, чем все остальные клубы РФПЛ вместе взятые.
трутни на шее у страны..
мля, вот вам и бомжи!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 10:16) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: truten74
В Англии на трансферы 1 млрд 400 млн фунтов стерлингов потратили на игроков и ничего.

Вот именно - в Англии, нам увы до них далеко..


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Регистрация: 25.10.2008
№1 Написал: truten74 (Сегодня, 09:57) #
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  •  (2)

В Англии на трансферы 1 млрд 400 млн фунтов стерлингов потратили на игроков и ничего.
Регистрация: 16.08.2017
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