Егор Титов: Глушаков и Комбаров не железные, усталость накапливается

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:26
Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять
Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять
00:06
Егор Титов: Панову надо отдать должное, у него хватило смелости поехать в Питер в цветах "Спартака" (4)
Егор Титов: Панову надо отдать должное, у него хватило смелости поехать в Питер в цветах "Спартака" (4)
Вчера 23:41
Сборная Англии разгромила команду Мальты
Сборная Англии разгромила команду Мальты
Вчера 23:39
Гол Хуммельса принес Германии победу над Чехией
Гол Хуммельса принес Германии победу над Чехией
Вчера 23:33
СМИ: Евсеев вернется в тренерский штаб "Амкара"
СМИ: Евсеев вернется в тренерский штаб "Амкара"
Вчера 23:19
"Челси" заявил на сезон Диего Косту
"Челси" заявил на сезон Диего Косту
Вчера 22:48
Серхио Санчес вернулся в "Эспаньол"
Серхио Санчес вернулся в "Эспаньол"
Вчера 22:30
Александр Кокорин о Дзюбе: он с нами (2)
Александр Кокорин о Дзюбе: он с нами (2)
Вчера 22:27
Вадим Евсеев покинул пост главного тренера "Текстильщика" (2)
Вадим Евсеев покинул пост главного тренера "Текстильщика" (2)
Вчера 22:16
Томаш Нецид подписал контракт со "Славией"
Томаш Нецид подписал контракт со "Славией"
Вчера 22:04
УЕФА открыла расследование в отношении "ПСЖ" (9)
УЕФА открыла расследование в отношении "ПСЖ" (9)
Вчера 21:44
Егор Титов: "Спартак" надломила игра с "Динамо" (6)
Егор Титов: "Спартак" надломила игра с "Динамо" (6)
Вчера 21:15
Виталий Мутко: российские игроки должны идти путем Титова и Аленичева, а не сидеть на скамейке (5)
Виталий Мутко: российские игроки должны идти путем Титова и Аленичева, а не сидеть на скамейке (5)
Вчера 21:06
"Зенит" включил Артема Дзюбу в заявку на Лигу Европы (16)
"Зенит" включил Артема Дзюбу в заявку на Лигу Европы (16)
Вчера 19:21
Луан за 10 миллионов евро может перейти в "Валенсию" (9)
Луан за 10 миллионов евро может перейти в "Валенсию" (9)
Вчера 19:16
Фернандо Алонсо станет почетным членом "Реала"
Фернандо Алонсо станет почетным членом "Реала"
Егор Титов: Глушаков и Комбаров не железные, усталость накапливается
Тренер "Енисея" Егор Титов не согласен с критикой игроков "Спартака" Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.
– Согласны с критикой Глушакова и Комбарова?
– С одной стороны, да. А в принципе – нет. Люди играют без паузы длительное время. Прошлый чемпионат, Кубок конфедераций, новый сезон.
Вспоминаю себя: провел ЧМ-2002, а после турнира Романцев дал паузу 5-7 дней. И в матче с "Анжи" я порвал переднюю крестообразную связку колена. Усталость накапливается, Комбаров и Глушаков не железные, им не по 20-25 лет, есть и возрастной фактор. Возможно, я бы дал ребятам побольше отдохнуть.
– Согласны с критикой Глушакова и Комбарова?
– С одной стороны, да. А в принципе – нет. Люди играют без паузы длительное время. Прошлый чемпионат, Кубок конфедераций, новый сезон.
Вспоминаю себя: провел ЧМ-2002, а после турнира Романцев дал паузу 5-7 дней. И в матче с "Анжи" я порвал переднюю крестообразную связку колена. Усталость накапливается, Комбаров и Глушаков не железные, им не по 20-25 лет, есть и возрастной фактор. Возможно, я бы дал ребятам побольше отдохнуть.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.