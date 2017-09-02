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Егор Титов: Глушаков и Комбаров не железные, усталость накапливается

Тренер "Енисея" Егор Титов не согласен с критикой игроков "Спартака" Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

– Согласны с критикой Глушакова и Комбарова?

– С одной стороны, да. А в принципе – нет. Люди играют без паузы длительное время. Прошлый чемпионат, Кубок конфедераций, новый сезон.

Вспоминаю себя: провел ЧМ-2002, а после турнира Романцев дал паузу 5-7 дней. И в матче с "Анжи" я порвал переднюю крестообразную связку колена. Усталость накапливается, Комбаров и Глушаков не железные, им не по 20-25 лет, есть и возрастной фактор. Возможно, я бы дал ребятам побольше отдохнуть.
Теги: Титов Спартак
Сегодня, 09:58
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(2)
№3 Написал: junga Сочи (Сегодня, 11:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мдаа, и это говорит проффи? Откуда усталось? От 3х матчей на конфе и 8 туров чемпа? что за бредятита, даже в евроквалификации не играли а уже ноют. Чтобы после слива ЛЧ были отмазки заготовлены


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:13) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Тупой отмаз тупого Егорки. Игрокам Барсы и Реала расскажи.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:05) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
дак они на поле отдыхают. раз в неделю игры, а им все мало дней для отдыха?
Регистрация: 2.08.2010
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