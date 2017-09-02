Егор Титов: Глушаков и Комбаров не железные, усталость накапливается

Тренер "Енисея" Егор Титов не согласен с критикой игроков "Спартака" Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.– С одной стороны, да. А в принципе – нет. Люди играют без паузы длительное время. Прошлый чемпионат, Кубок конфедераций, новый сезон.Вспоминаю себя: провел ЧМ-2002, а после турнира Романцев дал паузу 5-7 дней. И в матче с "Анжи" я порвал переднюю крестообразную связку колена. Усталость накапливается, Комбаров и Глушаков не железные, им не по 20-25 лет, есть и возрастной фактор. Возможно, я бы дал ребятам побольше отдохнуть.