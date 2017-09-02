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"Рубин" отдал Серхио Санчеса в аренду в "Эспаньол"

Защитник "Рубина" Серхио Санчес продолжит карьеру в чемпионате Испании, информирует официальный сайт казанского клуба.

31-летний футболист перешел в "Эспаньол" на правах аренды сроком до конца нынешнего сезона.

Серхио Санчес является воспитанником школы "Эспаньола", он выступал за клуб из Барселоны в 2004-2007 и 2008-2009 годах. В "Рубин" Серхио перешел в июне 2016 года, сыграл за команду 21 матч.
Теги: Рубин Трансферы
Сегодня, 09:59
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