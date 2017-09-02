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Карлос Самбрано перешел из "Рубина" в ПАОК

Защитник "Рубина" Карлос Самбрано продолжит карьеру в греческом клубе ПАОК, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что клубы согласовали аренду футболиста до конца нынешнего сезона.
Теги: Самбрано Рубин ПАОК Трансферы
Сегодня, 10:19
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