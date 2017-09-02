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Александр Григорян: ситуация с Оганесяном сплотила "Арарат"

Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян прокомментировал события, связанные с уходом бывшего президента клуба Валерия Оганесяна.

"Что касается ситуации с Валерием Оганесяном, то клуб официально все разъяснил. Безусловно, первая реакция вызвала небольшой стресс у ребят, но все быстро вернулось в рабочее русло.

Более того, нынешняя ситуация только поспособствует большему сплочению коллектива. Я вижу, что мои игроки предельно мотивированы и готовы сделать все ради успеха клуба", - цитирует Григоряна пресс-служба "Арарата".
Теги: Григорян Арарат
Сегодня, 10:46
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