Сборная России поздравила Станислава Черчесова с днем рождения (фото)

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравление с днем рождения для главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. 2 сентября специалисту исполняется 54 года."Поздравляем главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов", - говорится в твиттере национальной команды.Напомним, завтра сборная на "Арене Химки" проведет контрольную встречу с московским "Динамо". Начало матча - 17.30 мск.