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Сборная России поздравила Станислава Черчесова с днем рождения (фото)

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравление с днем рождения для главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. 2 сентября специалисту исполняется 54 года.

"Поздравляем главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов", - говорится в твиттере национальной команды.

Напомним, завтра сборная на "Арене Химки" проведет контрольную встречу с московским "Динамо". Начало матча - 17.30 мск.

Теги: Сборная России Черчесов
Сегодня, 11:07
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№3 Написал: metric Питер (Сегодня, 11:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Дзюбы с Коко дарят Саламычу виртуальные усы.


И я ему дарю от Халка!
Регистрация: 26.03.2008
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:30) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюбы с Коко дарят Саламычу виртуальные усы.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 11:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Поздравляю Саламыча!!!
Регистрация: 28.12.2012
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