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Денис Маслов: Гиголаев стал уже седьмым игроком, на продаже которого "Амкар" заработал

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов высказался относительно минувшей трансферной кампании.

"Радует хотя бы то, что мы практически полностью сохранили тот состав, который завершал прошлый сезон. Фактически, "Амкар" потерял только одного игрока, входившего в основную обойму – Роланда Гиголаева. Но это был тот случай, когда просто нет смысла удерживать футболиста, который не хочет играть за твою команду. К тому же клуб получил за его трансфер адекватные деньги.

Замечу, кстати, что Гиголаев стал уже седьмым футболистом, трансфер которого позволил "Амкару" заработать. Ранее были трансферы Георгия Джикии, Александра Селихова и Чумы Анене, Изунну Узочукву, Бранко Йовичича и Максима Батова.

Наконец, трех игроков мы подписали в последние дни дозаявочной кампании. Вообще-то, это не совсем наш стиль, ведь обычно "Амкар" старается делать приобретения с таким расчетом, чтобы у новичков было как можно больше времени на адаптацию. Но с поправкой на нашу нынешнюю ситуацию, поступить иначе мы не смогли, и мы надеемся, что новички, как это в "Амкаре" чаще всего и бывает, придутся ко двору.

К тому же эти футболисты наверняка добавят команде новых эмоций, привнесут ту самую свежую кровь, которую "Амкару", несколько лет игравшему практически одним составом, немного не хватало.

С возвращением Дмитрия Белорукова команда получила настоящего лидера раздевалки и опытнейшего футболиста на поле. Благодаря аренде Саида Эззатоллахи мы, надеюсь, смогли закрыть проблемную позицию в центре полузащиты. Хотя ему еще предстоит выиграть конкуренцию у Гола и Огуде, когда Фегор вернется в строй.

Но игрока с таким статусом, какой заработал к своим 20 годам Саид, в истории клуба, кажется, не было. Ведь мы заполучили футболиста, который с большой долей вероятности сыграет на чемпионате мира. Будем надеяться, что в нашей команде он будет выглядеть столь же ярко, как и в сборной", - цитирует Маслова официальный сайт "Амкара".
Теги: Маслов Амкар
Сегодня, 11:41
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