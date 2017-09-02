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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Егор Титов: чтобы Дзюба вернулся в "Спартак", Федун должен продать клуб
Тренер "Енисея" Егор Титов высказал мнение, что вся борьба за чемпионство в премьер-лиге еще впереди.
– "Ростов" показал, как можно играть против Питера, а "Утрехт" – как его обыгрывать. Набрал сумасшедшую форму Кокорин, и где-то за счет него "Зенит" вылезает.
– То есть с фразой "Зенит" – уже чемпион" вы не согласны?
– Ни в коем случае. Доживем до зимы, а потом посмотрим, кто как себя поведет на трансферном рынке.
– "Спартак" потерял шансы на титул?
– Нет, но сейчас надо говорить не о титуле, а о том, как попытаться сократить отрыв от "Зенита". За 8 туров отставание от "Зенита" на 11 очков – это много.
– Понимаете, почему Артем Дзюба не пригодился "Зениту"?
– Пришел новый тренер, у которого свое видение игры и футболистов. Пожелаю Артему терпения - надо ловить свой шанс.
– Что должно произойти, чтобы Дзюба мог вернуться в "Спартак"?
– Федун должен продать клуб, должны прийти другие люди, которым, как в фильме "Люди в черном", стирали память нажатием одной кнопки. Только так.
СЭ
– "Ростов" показал, как можно играть против Питера, а "Утрехт" – как его обыгрывать. Набрал сумасшедшую форму Кокорин, и где-то за счет него "Зенит" вылезает.
– То есть с фразой "Зенит" – уже чемпион" вы не согласны?
– Ни в коем случае. Доживем до зимы, а потом посмотрим, кто как себя поведет на трансферном рынке.
– "Спартак" потерял шансы на титул?
– Нет, но сейчас надо говорить не о титуле, а о том, как попытаться сократить отрыв от "Зенита". За 8 туров отставание от "Зенита" на 11 очков – это много.
– Понимаете, почему Артем Дзюба не пригодился "Зениту"?
– Пришел новый тренер, у которого свое видение игры и футболистов. Пожелаю Артему терпения - надо ловить свой шанс.
– Что должно произойти, чтобы Дзюба мог вернуться в "Спартак"?
– Федун должен продать клуб, должны прийти другие люди, которым, как в фильме "Люди в черном", стирали память нажатием одной кнопки. Только так.
СЭ
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