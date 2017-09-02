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Егор Титов: чтобы Дзюба вернулся в "Спартак", Федун должен продать клуб

Тренер "Енисея" Егор Титов высказал мнение, что вся борьба за чемпионство в премьер-лиге еще впереди.

– "Ростов" показал, как можно играть против Питера, а "Утрехт" – как его обыгрывать. Набрал сумасшедшую форму Кокорин, и где-то за счет него "Зенит" вылезает.

– То есть с фразой "Зенит" – уже чемпион" вы не согласны?

– Ни в коем случае. Доживем до зимы, а потом посмотрим, кто как себя поведет на трансферном рынке.

– "Спартак" потерял шансы на титул?

– Нет, но сейчас надо говорить не о титуле, а о том, как попытаться сократить отрыв от "Зенита". За 8 туров отставание от "Зенита" на 11 очков – это много.

– Понимаете, почему Артем Дзюба не пригодился "Зениту"?

– Пришел новый тренер, у которого свое видение игры и футболистов. Пожелаю Артему терпения - надо ловить свой шанс.

– Что должно произойти, чтобы Дзюба мог вернуться в "Спартак"?

– Федун должен продать клуб, должны прийти другие люди, которым, как в фильме "Люди в черном", стирали память нажатием одной кнопки. Только так.

СЭ
Теги: Дзюба Титов Спартак
Сегодня, 11:46
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(2)
№4 Написал: SVN (Сегодня, 11:57) #
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online

не нужен он нам!пусть играет за Зенит.
Регистрация: 22.10.2016
№3 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 11:51) #
  • 0
  •  (2)
online

Болельщикам память не сотрешь!!!
Регистрация: 20.06.2008
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:51) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чтобы Шлюба вернулся в Спартак, ему нужно сделать пластическую операцию. Хотя всё равно спалится своей деревянной игрой, игрочишко


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: metric Питер (Сегодня, 11:50) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Ростов" показал, как можно играть против Питера, а "Утрехт" – как его обыгрывать


Титов вообще сам не понял что сказал или нюансы не знает почему первую игру голландцам Зенит проиграл.Футбол смотри Егорка.
Регистрация: 26.03.2008
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