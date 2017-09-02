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"Томь" подписала контракт с Алексеем Померко

"Томь" подписала полузащитника Алексея Померко, информирует официальный сайт команды.

27-летний хавбек, выступавший ранее за "Оренбург" подписал на правах свободного агента соглашение с "Томью" до конца сезона. Футболист будет выступать под 16-м номером.
Теги: Томь Трансферы
Сегодня, 12:47
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