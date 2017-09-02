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Джанлуиджи Буффон: с Испанией будет хорошая игра, но победу обещать не могу

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался относительно предстоящего матча против команды Испании в рамках квалификации ЧМ-2018.

"После первой игры между командами (1:1) уже многое изменилось. Посмотрим, помогут ли изменения нам показывать лучшие результаты.

Надеюсь на то, что игра получится отличной. Думаю, Италия покажет футбол хорошего качества, но победу обещать не могу", - цитирует Буффона Football Italia.
Теги: Буффон Сборная Италии
Сегодня, 12:53
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