Джанлуиджи Буффон: с Испанией будет хорошая игра, но победу обещать не могу

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался относительно предстоящего матча против команды Испании в рамках квалификации ЧМ-2018."После первой игры между командами (1:1) уже многое изменилось. Посмотрим, помогут ли изменения нам показывать лучшие результаты.Надеюсь на то, что игра получится отличной. Думаю, Италия покажет футбол хорошего качества, но победу обещать не могу", - цитирует Буффона Football Italia.