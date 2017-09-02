Килиан Мбаппе взял себе в "ПСЖ" 29-й номер

Новичок "ПСЖ" нападающий Килиан Мбаппе определился с игровым номером, передает пресс-служба команды.18-летний форвард получил в стане парижан 29-й номер.Напомним, Мбаппе перешел из "Монако" на правах аренды с последующим выкупом.