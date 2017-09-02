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Дэвид Бекхэм хочет пригласить Криштиану Роналду в "Майами"

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет пригласить нападающего "Реала" Криштиану Роналду в футбольный клуб "Майами", передает A Bola.

Контракт португальца с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года, после его завершения Роналду будет 36 лет.

"Майами" пока не выступает в МЛС. Клуба Бекхэма ждет утверждения проекта стадиона и разрешения на его постройку.
Теги: Роналду Бекхэм
Сегодня, 13:32
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