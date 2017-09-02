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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вице-президент "Арарата": Оганесян украл деньги акционеров, он ни рубля не вложил в клуб
Вице-президент "Арарата" Андраник Керопян рассказал, что экс-президент Валерий Оганесян украл деньги акционеров со счета, но бюджет команды уже восстановлен.
"Оганесян вывел со счета деньги акционеров. Любая проверка легко докажет, что он ни рубля не вложил в клуб. Акционеры уже компенсировали все украденные деньги. Бюджет был восстановлен через три дня после бегства Оганесяна.
Конечно, это неприятная история, но на жизнедеятельности клуба это никак не скажется. Угроз проекту нет. Команда, естественно, пережила небольшой стресс, но все быстро вернулось в рабочее русло. У нас сплоченный коллектив, все готовы биться друг за друга и сделать все необходимое для выполнения поставленных задач.
Более того, насколько я знаю, все футболисты провели собрание без руководства и тренерского штаба, и сами для себя решили, что их ничего не остановит на пути к решению задачи – выхода в ФНЛ", – цитирует Керопяна "Матч ТВ".
"Оганесян вывел со счета деньги акционеров. Любая проверка легко докажет, что он ни рубля не вложил в клуб. Акционеры уже компенсировали все украденные деньги. Бюджет был восстановлен через три дня после бегства Оганесяна.
Конечно, это неприятная история, но на жизнедеятельности клуба это никак не скажется. Угроз проекту нет. Команда, естественно, пережила небольшой стресс, но все быстро вернулось в рабочее русло. У нас сплоченный коллектив, все готовы биться друг за друга и сделать все необходимое для выполнения поставленных задач.
Более того, насколько я знаю, все футболисты провели собрание без руководства и тренерского штаба, и сами для себя решили, что их ничего не остановит на пути к решению задачи – выхода в ФНЛ", – цитирует Керопяна "Матч ТВ".
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