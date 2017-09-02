Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Вице-президент "Арарата": Оганесян украл деньги акционеров, он ни рубля не вложил в клуб

Вице-президент "Арарата" Андраник Керопян рассказал, что экс-президент Валерий Оганесян украл деньги акционеров со счета, но бюджет команды уже восстановлен.

"Оганесян вывел со счета деньги акционеров. Любая проверка легко докажет, что он ни рубля не вложил в клуб. Акционеры уже компенсировали все украденные деньги. Бюджет был восстановлен через три дня после бегства Оганесяна.

Конечно, это неприятная история, но на жизнедеятельности клуба это никак не скажется. Угроз проекту нет. Команда, естественно, пережила небольшой стресс, но все быстро вернулось в рабочее русло. У нас сплоченный коллектив, все готовы биться друг за друга и сделать все необходимое для выполнения поставленных задач.

Более того, насколько я знаю, все футболисты провели собрание без руководства и тренерского штаба, и сами для себя решили, что их ничего не остановит на пути к решению задачи – выхода в ФНЛ", – цитирует Керопяна "Матч ТВ".
Теги: Арарат
Сегодня, 13:55
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
А над тобою Арарат..Армения-я моя...
Красиво пел Днепров эту песню. И песня душевная...


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.