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Виталий Мутко - о лимите на легионеров: посмотрим, может, оставим и этот

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко высказался относительно лимита на легионеров в премьер-лиге.

- Уже внесены какие-либо предложения насчет изменения лимита на легионеров в РФПЛ, начиная со следующего сезона?

- Лимит играет определенную роль, но это не главное. Есть более серьезные вещи: это защищенность доморощенных футболистов, это система подготовки игроков, это качество приезжающих к нам легионеров. А нынешний лимит эффективен.

- Но будет другой.

- Не знаю, будет ли другой. Может, мы и этот оставим. Мы анализируем, что происходит, и видим, что сегодняшний лимит неплохо сказывается на защищенности наших игроков. Нужно же слушать не только тренеров, но и футболистов.

У государства есть направленность на защиту своего рынка и своих ресурсов. Вводятся ограничения на привлечение иностранной рабочей силы в экономике. То же самое и в спорте. У каждого вида спорта установлены лимиты. Государство поддержало такой лимит в футболе, и пока отходить от него не собирается. Если мы увидим, что другая схема так же защищает доморощенных игроков, то ее рассмотрим. То, что не будет принято предложение «10+15», — это сто процентов. Может, и нынешний останется, это дискуссия.

- А «8+17»?

- Не исключается. Это вопрос дискуссионный. В «Стратегии-2030» обозначено, что должна быть защита своих футболистов. И не надо говорить, что в других странах нет ограничений. Они есть везде. Где-то ограничено право получения разрешения на работу, где-то ты обязан иметь в составе не меньше определенного количества доморощенных игроков. Схемы разные. Жесткий лимит был и в Германии, а после того, как они поняли, что система заработала, стали от этого избавляться, но все равно определенные ограничения остались.

Надо не забывать, что в 2005 году для каждого клуба было введено требование иметь свои академии. И где свои игроки? Некоторые в свои академии не ходят, не смотрят даже на них. Но в чем правы руководители клубов, так это в том, что нужно посмотреть на возможности ужесточения конкуренции, – цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 15:43
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7
(1)
№7 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 16:46) #
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  •  (1)
online

Схема, защищающая своих игроков,приводит к ожирению этих же игроков. Нельзя это сравнивать с экономикой и политической стратегией государства.
Самые лучшие из откормленных не будут конкурентноспособны в среде с естественным отбором.


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010
№6 Написал: suvirinimas (Сегодня, 16:27) #
  • +3
  •  (3)

Этого бездарного человека давно пора гнать из футбола. Сначала разорит сборную и клубы, а затем поганой метлой выметут этого недалекого в умственном и профессиональном плане человечка. Жаль что до этого момента понадобится немало времени.
Регистрация: 9.02.2014
№5 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 16:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Пока народ будет "хавать" и молчать, ничего не изменится... Как в целом и в стране.
Регистрация: 8.08.2016
№4 Написал: 1111111111 (Сегодня, 16:05) #
  • 0
  •  (2)

Мутный.... убирай! Сколько можно шишек набивать и деньги отмывать?!
Регистрация: 17.06.2016
№3 Написал: ZeArt (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (2)

Должна быть здоровая конкуренция а не тепличная.Поэтому наши футболисты в Европу и не уезжают а зачем когда им за паспорт платят миллионы да еще и место в составе почти гарантированно.Главное создать видимость для Мудко что он работает вот только результатов что-то не видно.
Регистрация: 15.07.2017
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:53) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«МЮ»
перед началом сезона вы другое пели,а теперь как зенит пол аргентины скупил,уже вон как поворачиваете,ужесточать нужно,пора прекращать бездумные траты гос средств,лимит можно ослаблять или отменять только в том случае когда частных клубов станет больше чем попрошаек.
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:44) #
  • -2
  •  (8)
online

ужесточать надо
Регистрация: 20.04.2016
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