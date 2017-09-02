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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Мутко - о лимите на легионеров: посмотрим, может, оставим и этот
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко высказался относительно лимита на легионеров в премьер-лиге.
- Уже внесены какие-либо предложения насчет изменения лимита на легионеров в РФПЛ, начиная со следующего сезона?
- Лимит играет определенную роль, но это не главное. Есть более серьезные вещи: это защищенность доморощенных футболистов, это система подготовки игроков, это качество приезжающих к нам легионеров. А нынешний лимит эффективен.
- Но будет другой.
- Не знаю, будет ли другой. Может, мы и этот оставим. Мы анализируем, что происходит, и видим, что сегодняшний лимит неплохо сказывается на защищенности наших игроков. Нужно же слушать не только тренеров, но и футболистов.
У государства есть направленность на защиту своего рынка и своих ресурсов. Вводятся ограничения на привлечение иностранной рабочей силы в экономике. То же самое и в спорте. У каждого вида спорта установлены лимиты. Государство поддержало такой лимит в футболе, и пока отходить от него не собирается. Если мы увидим, что другая схема так же защищает доморощенных игроков, то ее рассмотрим. То, что не будет принято предложение «10+15», — это сто процентов. Может, и нынешний останется, это дискуссия.
- А «8+17»?
- Не исключается. Это вопрос дискуссионный. В «Стратегии-2030» обозначено, что должна быть защита своих футболистов. И не надо говорить, что в других странах нет ограничений. Они есть везде. Где-то ограничено право получения разрешения на работу, где-то ты обязан иметь в составе не меньше определенного количества доморощенных игроков. Схемы разные. Жесткий лимит был и в Германии, а после того, как они поняли, что система заработала, стали от этого избавляться, но все равно определенные ограничения остались.
Надо не забывать, что в 2005 году для каждого клуба было введено требование иметь свои академии. И где свои игроки? Некоторые в свои академии не ходят, не смотрят даже на них. Но в чем правы руководители клубов, так это в том, что нужно посмотреть на возможности ужесточения конкуренции, – цитирует Мутко ТАСС.
- Уже внесены какие-либо предложения насчет изменения лимита на легионеров в РФПЛ, начиная со следующего сезона?
- Лимит играет определенную роль, но это не главное. Есть более серьезные вещи: это защищенность доморощенных футболистов, это система подготовки игроков, это качество приезжающих к нам легионеров. А нынешний лимит эффективен.
- Но будет другой.
- Не знаю, будет ли другой. Может, мы и этот оставим. Мы анализируем, что происходит, и видим, что сегодняшний лимит неплохо сказывается на защищенности наших игроков. Нужно же слушать не только тренеров, но и футболистов.
У государства есть направленность на защиту своего рынка и своих ресурсов. Вводятся ограничения на привлечение иностранной рабочей силы в экономике. То же самое и в спорте. У каждого вида спорта установлены лимиты. Государство поддержало такой лимит в футболе, и пока отходить от него не собирается. Если мы увидим, что другая схема так же защищает доморощенных игроков, то ее рассмотрим. То, что не будет принято предложение «10+15», — это сто процентов. Может, и нынешний останется, это дискуссия.
- А «8+17»?
- Не исключается. Это вопрос дискуссионный. В «Стратегии-2030» обозначено, что должна быть защита своих футболистов. И не надо говорить, что в других странах нет ограничений. Они есть везде. Где-то ограничено право получения разрешения на работу, где-то ты обязан иметь в составе не меньше определенного количества доморощенных игроков. Схемы разные. Жесткий лимит был и в Германии, а после того, как они поняли, что система заработала, стали от этого избавляться, но все равно определенные ограничения остались.
Надо не забывать, что в 2005 году для каждого клуба было введено требование иметь свои академии. И где свои игроки? Некоторые в свои академии не ходят, не смотрят даже на них. Но в чем правы руководители клубов, так это в том, что нужно посмотреть на возможности ужесточения конкуренции, – цитирует Мутко ТАСС.
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