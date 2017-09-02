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"Химки" ушли от поражения в концовке матча с "Тюменью"

В матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Тюмень" сыграла вничью с "Химками".

ФНЛ

11 тур

"Тюмень" - "Химки" 2:2

Голы: Дворников, 2, Ставпец, 27, Богатырев, 71, Тюнин, 88

"Тюмень": Граб, Гузь, Иванов, Маслов, Павленко (Лешонок, 82), Богатырев (Пустозеров, 79), Чудин, Рябокобыленко (Саламатов, 70), Шляпкин, Ставпец, Юсупов

"Химки": Исупов, Заика, Малания, Лапин, Лисинков (Беликов, 67), Тюнин, Батов (Яковлев, 80), Кокоев (Петрусёв, 73), Талалай, Дворников (Мостовой, 69), Кузьмичёв

Предупреждения: Лапин, 33, Иванов, 38, Малания, 57, Мостовой, 84, Юсупов, 85, Пустозеров, 90
Теги: Химки Тюмень
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