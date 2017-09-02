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"Шинник" вырвал победу в матче с "Авангардом"

В матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги встречались ярославский "Шинник" и курский "Авангард".

ФНЛ

11 тур

"Шинник" - "Авангард" К 1:0

Голы: Земсков, 90

"Шинник": Яшин, Чистяков, Магадиев, Ятченко, Щадин, Самойлов (Кагермазов, 83), Дроздов (Камилов, 62), Нарылков, Безлихотнов (Крамаренко, 62), Булия, Низамутдинов (Земсков, 69)

"Авангард" К: Саутин, Никитин, Дашаев, Багаев, Концедалов, Войнов (Болов, 63), Коробов (Петров, 79), Гурфов, Нетфуллин, Альшин (Синяев, 80), Подоляк

Предупреждения: Ятченко, 58
Теги: Шинник Авангард
Сегодня, 17:09
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