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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять (1)
Рафаэль Бенитес может возглавить "Вест Хэм"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может возглавить "Вест Хэм", сообщает The Guardian.
Испанский специалист разочарован работой клуба на трансферном рынке и готов покинуть "сорок".
Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" может отправить в отставку Славена Билича.
Испанский специалист разочарован работой клуба на трансферном рынке и готов покинуть "сорок".
Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" может отправить в отставку Славена Билича.
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