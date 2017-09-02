Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может возглавить "Вест Хэм", сообщает The Guardian.Испанский специалист разочарован работой клуба на трансферном рынке и готов покинуть "сорок".Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" может отправить в отставку Славена Билича.