Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Рафаэль Бенитес может возглавить "Вест Хэм"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может возглавить "Вест Хэм", сообщает The Guardian.

Испанский специалист разочарован работой клуба на трансферном рынке и готов покинуть "сорок".

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" может отправить в отставку Славена Билича.
Теги: Бенитес Вест Хэм
Сегодня, 17:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.