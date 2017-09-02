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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять (1)
Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять (1)
Матч с "Динамо" - 11 встреча сборной России с клубом
Матч сборной России с московским "Динамо" - 11-й случай, когда национальная команда играет с клубом, сообщает пресс-служба сборной России в твиттере.
Впервые подобная встреча прошла в марте 1992 года, когда сборная СНГ обыграла "Шальке" (3:0).
Впервые подобная встреча прошла в марте 1992 года, когда сборная СНГ обыграла "Шальке" (3:0).
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