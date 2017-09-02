Матч с "Динамо" - 11 встреча сборной России с клубом

Матч сборной России с московским "Динамо" - 11-й случай, когда национальная команда играет с клубом, сообщает пресс-служба сборной России в твиттере.Впервые подобная встреча прошла в марте 1992 года, когда сборная СНГ обыграла "Шальке" (3:0).